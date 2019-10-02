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2022 Dünya Kupası'na yetişmeye çalışan Katar'da aşırı sıcakta çalışmaktan 'her yıl yüzlerce işçi ölüyor'

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İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin yaptığı araştırmalara göre, Katar'da her yıl aşırı sıcakta çalışmaktan kaynaklı çok sayıda işçi hayatını kaybediyor.
2022 Dünya Kupası'na yetişmeye çalışan Katar'da aşırı sıcakta çalışmaktan 'her yıl yüzlerce işçi ölüyor'

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan ülkede inşaat sektörü canlanmış durumda. Bu yaz 45 derece sıcakta yüz binlerce  işçi günde 10 saat çalışmak durumunda kaldı.

Yetkililer, diğer Körfez ülkelerinde olduğu gibi, Haziran - Ağustos aylarında günün en sıcak saatlerinde güneş altında çalışmanın yasaklanması yoluyla işçileri koruduklarını söylüyor.

Ancak Guardian'ın yaptığı ve son 9 yılın verilerini esas alan araştırmada, yaz aylarında normal çalışma saatlerinde işçilerin ölümcül olabilecek sıcağa maruz kaldıklarını gösteriyor. Kardiyologlar (kalp uzmanı) aşırı sıcak yüzünden her yıl çok sayıda insanın öldüğünü ifade ediyor.

Katar'da çalışan 25-35 yaşlarında pek çok genç erkeğin kalp ve damarlara bağlı sorunlardan hayatını kaybettiği, ancak bunların çoğunun kayıtlara "doğal ölüm" olarak geçtiği belirtiliyor.

Yaz ayları dışındaki dönemlerde de insanların aşırı sıcağa maruz kaldığı ifade ediliyor.

Şu sıra Dünya Atletik Şampiyonası'na ev sahipliği etmekte olan Doha'da atletler klimalı stadyumlarda bile aşırı sıcaktan şikâyetçi oluyor. Ekim ayında bile öğlen saatlerinde açık havada çalışan işçilerin risk altında olduğu belirtiliyor.

Aşırı sıcak hava kalp ve damar sağlığı için tehlike oluşturuyor, kalp krizi ve diğer kalp ve damar (kardiyovasküler) hastalıklarından kaynaklı ölüm riskini artırıyor.

Uzmanlar, genç erkeklerde kalp krizlerinin nadir görüldüğünü, ancak Katar'da her yıl yüzlercesinin kardiyavasküler sorunlardan kaynaklı öldüğünü ve buna sıcak çarpmasının neden olduğunu vurguluyor.

 

Oslo Üniversite Hastanesi'nden kalp uzmanı Doktor Dan Atar, 2009-17 yılları arasında bu nedenle hayatını kaybeden 571 genç erkek olduğunu, gerekli iş güvenliği önlemleri alınmış olsaydı bunların 200 kadarının hayatta olabileceğini belirtiyor.

Guardian'ın yaptığı araştırmalar, iş güvenliği açısından yaz aylarında güneşin tepede olduğu öğlen saatlerinde dışarıda hiç çalışılmaması, diğer saatlerde bir saat içinde 15 dakika çalışılması, en sıcak günlerde ise hiç çalışılmaması gerektiğini ortaya koyuyor.

Katarlı yetkililer ise iş güvenliğini geliştirmek üzere Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile ortak araştırmalar yürütüldüğünü, yaz aylarında en sıcak saatlerde dışarıda çalışma yasağının yanı sıra günde 5 saatten fazla çalışılmaması yönünde işverenlere talimat verildiğini ifade ediyor.

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