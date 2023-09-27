2023 Zeytin Hasatı Başlıyor

Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi ve Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Tarım Kooperatifi temsilcileri haftasonu üreticiler ile bir araya geldi.

Toplantıda, önümüzdeki günlerde başlayacak hasadın planlanmasının yanında sektörle ilgili alınması gereken önlemler, imar planlarının olmamasının zeytinciliğe oluşturduğu tehditler ve Zeytin Kooperatifinin tamamlanan altyapı yatırımları konuşuldu.

İlk sözü alan Zeytin Koop Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Haset, kooperatifin kurulduğu 2017 yılından bugüne kadar büyük aşama kaydettiğini söyledi. Son 4 yılda ise yürütülen projeler ile güçlü bir altyapıya sahip olduklarını anlattı. Bundan sonrasında ise üreticiler ile birlikte kooperatiflerine sahip çıkma dışında seçeneğin olmadığını açıklayan Haset, kooperatifi elbirliğiyle daha da güçlendirmek için çalışmaları gerektiğini sözlerine ilave etti.

Daha sonra sözü EZKOOP Başkanı Hürrem Tulga aldı. “Tüm sektörün gözü üzerimizde, şu anda bizi izliyor, Lefke’den Girne’den üreticiler bu toplantıdan çıkacak olan sonuçları bekliyor.” Diye sözlerine başlayan Tulga, 4-5 yıl içerisinde sağlanan bu gelişmenin elbirliğinin ürünü olduğunu vurguladı. Tulga, yapılacak işlerin çok fazla olduğunu, en baştada hükümetlerin daha duyarlı olması için yapılması gereken girişimler olduğunu belirtti. Altyapıya yatırımların teşviki yanında, tarımsal alanların tespit edilip, korunması için ivedilikle adım atılmasının şart olduğunu sözlerine ekledi. Tulga, zeytin yasasının çıkmış olmasının sektör için çok önemli bir gelişme olduğunu ancak yasanın uygulanmasının da en az yasanın çıkması kadar önemli olduğunu vurguladı.

Tek tek üreticilerin söz alarak görüş ve önerileri paylaşması ile toplantı sona erdi.