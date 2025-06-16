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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı sona erdi: Karneler bugün dağıtılacak

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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı sona erdi: Karneler bugün dağıtılacak
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı sona erdi: Karneler bugün dağıtılacak

23 Eylül 2024’te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi.

İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören yaklaşık 58 bin öğrenci, bugün karne ve tamamlama belgelerini alarak, kamu ve özel okullarda görev yapan 6 bin 300 öğretmen ile birlikte yaz tatiline çıkacak.

Öğrenci ve öğretmenler, yaklaşık 3 aylık tatilin ardından 15 Eylül Pazartesi günü ders başı yaparak 2025-2026 eğitim öğretim yılına başlayacak.

Orta eğitimdeki Bütünleme ve Sorumluluk Sınavları ise, 17–20 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 132 okulda yaklaşık 28 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 49 okulda yaklaşık 25 bin ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi eğitim görüyor. Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde ise yaklaşık 700 öğrenci eğitim alıyor.

KGS-2 CUMARTESİ GÜNÜ

Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı (KGS-2), 14 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Öğrenciler, elde edecekleri kolej giriş puanı doğrultusunda, kolejlerin kontenjanlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edecek.

BEAL VE 20 TEMMUZ FEN LİSESİ YERLEŞTİRME SINAVI 21 HAZİRAN’DA

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

LAGSL GİRİŞ SINAVI 25-27 HAZİRAN TARİHLERİNDE

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (LAGSL) Giriş Sınavı ise 25 – 27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Öte yandan, Meslek Liseleri programlarına tercih başvuruları 18 - 23 Haziran tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 23 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.

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