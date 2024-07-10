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26’ncı Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası Kadınlar Kategorisinde Şampiyon Gençlik Gücü 

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26’ncı Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası Kadınlar Kategorisinde Şampiyon Gençlik Gücü 
26’ncı Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası Kadınlar Kategorisinde Şampiyon Gençlik Gücü 

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü ile Naci Talat Vakfı’nın ortak düzenlediği 26’ncı Naci Talat Halı Saha Futbol Turnuvası Kadınlar Finali dün Kaptan Erbay tesislerinde gerçekleştirildi.

Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü kupasını CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ellerinden aldı. Metgin/Gences Construction ile China Bazaar Gençlik Gücü arasında oynanan finalde gülen taraf China Bazaar Gençlik Gücü Kadın Futbol Takımı oldu.

Üçüncülük karşılaşması ise Doğan Türk Birliği ile Dikmen Gücü arasında oynanırken, gülen taraf Doğan Türk Birliği oldu. Anı turnuvasına yurttaşlar yoğun ilgi gösterirken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı MYK Üyeleri, milletvekilleri ve ilçe başkanları da katıldı. Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da karşılaşmaları yerinde takip etti.

Seremoni töreni öncesinde CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve CTP Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Hülya Akbil konuşma gerçekleştirdi. Sıla Usar İncirli yaptığı konuşmada geceye katkı koyan herkese teşekkür etti ve bu yıl ilk kez düzenledikleri kadınlar kategorisindeki karşılaşmalardan büyük zevk aldıklarına işaret etti. Sıla Usar İncirli, tüm futbolcuları tebrik ederek başarılar diledi.

CTP Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Hülya Akbil ise futbolun erkek oyunu olmadığının bir kez daha ispat edildiğine dikkat çekti ve seneye de söz konusu turnuvanın gerçekleştirileceğini kaydetti. Anı turnuvasına katkı koyanlara, başarı elde eden takımlara ve gol kraliçelerine de madalya ve kupa takdim edildi. 

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