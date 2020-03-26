29 Mart Pazar günü saatler ileri alınacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaz saati uygulamasına geçiliyor…
Saatler, 29 Mart Pazar günü, saat 03.00’te bir saat ileri alınacak…
Yaz saati uygulaması 25 Ekim Pazar günü, saat 04.00’te saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erecek…
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaz saati uygulamasına geçiliyor…
Saatler, 29 Mart Pazar günü, saat 03.00’te bir saat ileri alınacak…
Yaz saati uygulaması 25 Ekim Pazar günü, saat 04.00’te saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erecek…
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