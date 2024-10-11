3 buçuk milyonluk ikramiye teslim edildi

8 Ekim 2024 tarihli çekiliş kazananı ikramiyesini teslim aldı.
3 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiyeyi; şanslı vatandaşımız adına; Türkiye İş Bankası Taşkınköy Şube Yetkilileri teslim aldı. Şanslı bilet, Lefkoşa bayisi Fulya Sonay tarafından satılan “46972” numaralı bilete isabet etmişti.
15 Kasım’a “4 milyon TL”
Devlet Piyangosu her yıl düzenlediği 15 Kasım özel çekilişi biletlerini satışa çıkardı. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleşecek olan özel çekilişte büyük ikramiye 4 Milyon TL olarak belirlendi.
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