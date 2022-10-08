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3. Güneşköy Geleneksel Nar Panayırı başladı

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Güneşköy Muhtarlığı tarafından düzenlenen 3’üncü Güneşköy Geleneksel Nar Panayırı, Güneşköy Düğün Salonu’nda yer alan kurdele kesimi ile başladı.
3. Güneşköy Geleneksel Nar Panayırı başladı

Güneşköy Muhtarlığı tarafından düzenlenen 3’üncü Güneşköy Geleneksel Nar Panayırı, Güneşköy Düğün Salonu’nda yer alan kurdele kesimi ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden törende, Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları Ekibi gösteri sundu.

Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz, amaçlarının üretimde nara gereken değerin verilmesi konusunda farkındalık yaratmak olduğunu kaydederek, narın ekonomik açıdan değerini arturmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, tarım şehri Güzelyurt’ta nar ve diğer ürünlerin katma değerini artıracak bu tip etkinlikleri desteklediklerini belirterek, kültür ve geleneklere bağlı kalarak üretime yönelik yapılan festivalin üretimden kopmamak adına önemli bir faaliyet olduğunu ifade etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da narın rahatça ihraç edilebilecek ve katma değer olarak da kullanılabilecek önemli bir ürün olmasına rağmen malesef gelişmelerin bu yönde olmadığına işaret ederek, Kıbrıslı Türklerin herşeye rağmen üreterek bu topraklarda var olmaya ve kök salmaya devam edeceğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de kendi üretimimize sahip çıkıp yerli üretimin bu topraklarda sanayileşmesini sağlamanın önemine vurgu yaparak, üreterek bu toprakların vatan yapılacağına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da festivale gelirken kullandığı Güzelyurt- Lefke çift şerit yolunun bölgenin gelişmesine ve Güneşköyün nüfusunun artmasına katkı sağlayacağına inanç belirterek, bu projeye katkı koyanlara teşekkür etti.

Teknolojideki gelişmelerin tarıma yansımasıyla daha kaliteli ve verimli üretim yapılabileceğine işaret eden Tatar, bu sayede önümüzdeki günlerde nar üretimindeki sıkıntıların aşılacağına ve üretimde artışlar yaşanacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, anavatandan gelen su, bereketli topraklarımız ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş tarımcılarla daha fazla verim elde edileceğine dikkati çekerek, kendisinin siyasi yaşamı boyunca ithalata karşı olmuş ve yerli üretimi desteklemiş bir kişi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin, anavatanın da desteğiyle her geçen gün kalkındığına ve bütün kriz ve sorunlara rağmen üreticilerin de mücadeleden, üretmekten vazgeçmediğinin altını çizdi.

9 Ekim Pazar akşamına kadar sürecek panayırda standtlar kurularak Nar ve nar ürünlerinin yanısıra Kıbrıs’a özgü el emeği ürünler de satışa sunuluyor.BRT

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