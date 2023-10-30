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30 Ekim 1989 yılında kurulan Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 34 yaşında…

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34 yıldır YKP’nin barış ve sosyalizm yolculuğu sürüyor
30 Ekim 1989 yılında kurulan Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 34 yaşında…

İşte YKP'den yapılan açıklama;

Yeni Kıbrıs Partisi, taviz vermeksizin, fetihçi anlayış ve uygulamaları ile adanın üçte birini işgali altında tutan TC’nin sivil - asker bürokrasisinin denetimindeki hem siyasi parti, tarikat ve hemşeri derneklerince, hem de yeraltı ve yerüstü paramiliter teşkilatlarıyla desteklenen ve yerli işbirlikçileriyle korunan Kıbrıs’ın kuzeyindeki rejime karşı, bölünmüş anavatanımızın yeniden birleşmesi için 34 yıl boyunca kesintisiz mücadele verdi, mücadele verenlerle bir arada oldu…

TC’nin dayattığı fetihçi politikaların bir aracı olan demografik yapının, tapu kayıtlarının ve yerleşim yeri isimlerinin değiştirilmesi, eğitim sisteminin Türkiye’ye entegre edilmesi, Sünni İslamcı tarikatların daha etkin olması için maddi, manevi yardımlar gibi asimilasyon politikalarının yıllarca uygulanması ile Kıbrıs’ın kuzeyi artık Türkiye’nin bir iline benzemektedir. Türkiye’nin deniz aşırı sömürgesi olan Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam, dayatılan sosyo-ekonomik politikalarla her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Türkiye’nin yerel alt idaresi olan organın fonksiyonu her geçen gün daha da azalmaktadır. Görünüşte varmış gibi olanların bile işlevlerinin kalmadığını Külliye tartışmasında, UBP başkanının kim olacağı konusunda olduğu gibi hemen hemen her gün gazetelerde haberi çıkan buradaki resmi gayri-resmi atanmış TC’li bürokratların faaliyetlerinden, son olarak da sonsuza kadar yaşatacaklarını söleyip durdukları “devletin” adını bile yerli işbirlikçilere haber verme ihtiyacı duymadan değiştirme girişimlerinden anlamak mümkündür.

YKP, 1989 yılında yola çıkarken “vilayetleştirmeye hayır” sloganını kullanmış, “talimatla yönetilmeye hayır, bu memleket bizim biz yöneteceğiz” demişti, bugün bu sloganlar hâlâ günceldir. Yapılan son seçimlerdeki ve parti kurultaylarındaki müdahalelerle de bir kez daha ortaya çıkmıştır ki, yeniden başlatılacak bir mücadelenin özünün de bu sloganlar olması gerekmektedir…

YKP, 34 yıldır, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve devrimci bir mücadele de veriyor ve bu mücadeleyi de ileri taşımakta kararlıdır…

34 yıldır YKP’nin barış ve sosyalizm yolculuğu sürüyor…

 

Biz, 34 yıllık mücadele tarihimizle

vardık, varız, var olacağız…

 

Mücadelemiz sürüyor, elbet bir gün, biz kazanacağız…

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