387 bin TL'lik çek sahteledi, tutuklandı

2019 yılı Ocak ve Ağustos ayları içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Convergence Import and Export ltd isimli iş yerinde çalışan, A.A. (E-26) ve A.B. (K-29)’nin, iş yeri adına düzenlenmiş 4 adeti Asbank ve 3 adeti de Garanti Bankasına ait boş çek yapraklarını çalıp sahteledikten sonra başka iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürüp karşılığında toplam 387,000 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi
. A.A. tutuklandı A.B. ise aranıyor
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