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387 bin TL'lik çek sahteledi, tutuklandı

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387 bin TL'lik çek sahteledi, tutuklandı
387 bin TL'lik çek sahteledi, tutuklandı

2019 yılı Ocak ve Ağustos ayları içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Convergence Import and Export ltd isimli iş yerinde çalışan, A.A. (E-26) ve A.B. (K-29)’nin, iş yeri adına düzenlenmiş 4 adeti Asbank ve 3 adeti de Garanti Bankasına ait boş çek yapraklarını çalıp sahteledikten sonra başka iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürüp karşılığında toplam 387,000 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi

. A.A. tutuklandı A.B. ise aranıyor

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