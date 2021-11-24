4 Yaşındaki Çocuğu İstismar Etti, Köpekle Cinsel İlişkiye Girerken Görüntülendi! Genç Kadına 20 Yıl Hapis Cezası

4 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve köpekle cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle yargılanan kadın, tecavüz suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, kadının şartlı tahliye yolunun da kapalı olduğunu vurguladı.

4 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve köpekle cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle yargılanan Angeline Lodice isimli kadın, tecavüz suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, kadının şartlı tahliye yolunun da kapalı olduğunu vurguladı.

Abd'nin Louisiana eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Angeline Lodice isimli kadının işlediği suçlar, ağızları açık bıraktı. 4 yaşındaki bir çocuğu oral yoldan taciz eden ve bir köpekle cinsel ilişkiye girerken görüntüleri ortaya çıkan Angeline Lodice, 2014'te tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLERİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU KABUL ETTİ

4 yaşındaki çocuğun babası, taciz olayını kanıtlamak için mahkemeye bir video kaydı sundu. Lodice, çocuğa taciz anlarının yer aldığı videodaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti ancak daha sonra ifadesini değiştirerek, bunu istem dışı yaptığını ve kendisine ilaç verildiğini söyledi.

KÖPEKLE İLİŞKİYE GİRERKEN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Kadınla ilgili ortaya çıkan bir başka video ise duyanların ağzını açık bıraktı. Lodice'nin bir köpekle cinsel ilişkiye girdiği anların yer aldığı video şaşkınlık yarattı. Bu video yayılmadan yetkililer tarafından duruma el atıldı.

İKİ AYRI SUÇTAN 20 YIL

2014 yılından bu yana tutuklu bulunan kadının cezası da kesinleşti. Mahkeme heyeti, çocuklara ait cinsel içerikli görüntü bulundurmak ve tecavüz suçundan yargılanan kadını 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kadının şartlı olarak tahliye edilemeyeceğinin de altı çizildi.