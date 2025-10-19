  • BIST 10208.76
  • Altın 5724.113
  • Dolar 41.7899
  • Euro 48.7251
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

ABD'de milyonlarca kişi Trump karşıtı "Krallara Hayır" protestolar için toplandı

» »
ABD genelinde milyonlarca kişi, "Krallara Hayır" (No Kings) protestolarında bir araya gelerek Başkan Donald Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koydu.
ABD'de milyonlarca kişi Trump karşıtı "Krallara Hayır" protestolar için toplandı

  Facebook'ta Gör

A-AA+

İlki haziran ayında düzenlenen ve Trump'ın ülkeyi daha "militer ve otokratik" bir yöne götürdüğünü savunan "Krallara Hayır" protestolarının ikincisi ABD genelinde yapıldı.

Başkent Washington'dan Los Angeles'a, New York'tan Chicago'ya kadar başta büyük şehirler olmak üzere 2 bin 500'den fazla yerde düzenlenen eylemlere katılan milyonlarca kişi, Trump'ın özellikle Demokrat eyaletlere "güvenlik" gerekçesiyle Ulusal Muhafız göndermesine tepki gösterdi.

"No Kings" protestolarının organizatörleri arasında yer alan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve kürtaj, eğitim, silah kontrolü, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik gibi konularda savunuculuk yapan sivil toplum örgütleri, Trump'ın sivil haklar alanındaki bazı politikalarına karşı çıkıyor.

Göstericiler, Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik baskıları, Chicago ve Los Angeles gibi kentlere ABD ordu mensuplarının konuşlandırılması, ekonomide federal harcama kesintileri gibi başlıklarda hükümetin kararlarını protesto ediyor.

Washington Anıtı yakınında düzenlenen gösteriye katılan Bağımsız Senatör Bernie Sanders, "Milyonlarca Amerikalı bugün Amerika'dan nefret ettikleri için sokağa çıkmıyor, biz Amerika'yı sevdiğimiz için buradayız." dedi.

Sanders, Trump'ın yönetim tarzının Amerikan değerlerine uymadığını savunarak, "Bugün, Amerikan tarihinin bu tehlikeli döneminde mesajımız tamamen aynı. Hayır Başkan Trump, sizin ya da başka bir kralın bizi yönetmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Gösteriye katılan Demokrat Senatör Chris Murphy de Trump'ı "otoriter" bir lider olarak tanımlayarak, Trump yönetiminin ülkeye zarar verdiğini savundu.

Göstericilerden 101 yaşındaki Bob McCann, AA muhabirinin soruları üzerine, "Bugün burada, kral olduğunu iddia eden ve kral olmak için elinden gelen her şeyi yapan bir başkanı protesto ediyoruz." ifadesini kullandı.

Soyadının açıklanmasını istemeyen Terry isimli insan hakları savunucusu da "60'lı yıllarda Berkeley'de kadın hakları ve sivil haklar için mücadele ettik, şimdi de demokrasi için mücadele ediyoruz. Otoriterliğe karşı protestolar düzenliyoruz." diye konuştu.

Washington'a Ulusal Muhafızların yerleştirilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren göstericilerden Jill Landsberg, "Askerlerin sokaklarda olmasının nedeni, bizi şiddetten korumak değil, ifade özgürlüğünü bastırmak." dedi.

ABD genelinde milyonlarca kişi, Başkan Donald Trump'ın 79. doğum günü olan 15 Haziran'da düzenledikleri ilk "Krallara hayır" gününde yine Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koymuştu.

Daha önce kendisini bir kral olarak resmeden bir görseli kendi hesabından paylaşan Trump, son açıklamasında, "Ben bir kral değilim." ifadesini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Trump'tan LinkedIn trollemesi: Beyaz Saray hesabına kendi fotoğrafını koydu, Obama'nın profilinde bile o var!04 Eylül 2025 Perşembe 10:40
  • Google, YouTube ve Gmail çöktü!04 Eylül 2025 Perşembe 10:25
  • ABD'de 2 küçük uçağın havada çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı01 Eylül 2025 Pazartesi 11:51
  • Trump ve Putin 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelecek09 Ağustos 2025 Cumartesi 13:06
  • ABD'de bir uçak Pasifik Okyanusu'na düştü28 Temmuz 2025 Pazartesi 15:15
  • Pentagon raporu: ABD, İran'ın nükleer programını yok edemedi25 Haziran 2025 Çarşamba 17:38
  • ABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'23 Haziran 2025 Pazartesi 09:08
  • Trump'ın "Kıyamet Günü Uçağı" havalandı21 Haziran 2025 Cumartesi 17:16
  • Axios: Trump, danışmanlarıyla İran'a "sığınak avcısı" bombalarla saldırı planını değerlendiriyor19 Haziran 2025 Perşembe 11:18
  • ABD İran'la çatışmaya girecek mi?18 Haziran 2025 Çarşamba 16:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti