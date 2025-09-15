Trump: İsrail, büyük müttefiğimiz Katar'a yaklaşımında dikkatli olmalı

Trump, basın mensuplarına konuştu ve İsrail'in geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerine yönelik düzenlediği saldırılarla ilgili olarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya bir mesajı olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü yaptığı açıklamada İsrail'in, Washington'un bölgedeki en önemli müttefiki olarak nitelendirdiği Katar'a yaklaşımında "çok çok dikkatli" olması gerektiğini söyledi.

Pazar günü yerel saatle New Jersey'deki Morristown Havaalanında konuşan Trump, "Benim mesajım çok ama çok dikkatli olmaları gerektiğidir. Hamas konusunda bir şeyler yapmalılar, doğru; ama Katar ABD için hep büyük bir müttefik olmuştur."

ABD Başkanı, İsrail'in geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerini vurmasından memnun olmadığını söyledi ve bunu ABD ya da İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyen tek taraflı bir eylem olarak niteledi.

Cuma günü Trump ve ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman el-Sani ile akşam yemeğinde bir araya geldi.