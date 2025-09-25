  • BIST 11377.55
Basın toplantısında konuşan Trump, Brunson'ın serbest kalmasının Hristiyan topluluğu için 'harika bir şey' olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD'li mevkidaşı Donald Trump'ın davetlisi olarak bulunuyor.
Trump: Erdoğan'ı aradım, Rahip Brunson'ı serbest bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile perşembe günü Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması sürecine değindi.

"Ben devreye girmeden önce 35 yıl ile yargılanıyordu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradım, o da Rahip Brunson'ı serbest bıraktı. Bu, Hristiyan-Evanjelik topluluğumuz için harika bir şeydi" ifadelerini kullanan Trump, "Rahip Brunson şimdi sağlıklı ve iyi durumda" diye ekledi.

Rahip Andrew Craig Brunson, 2016 yılında terör örgütleri adına suç işlemek ve casusluk suçlarından tutuklanmış ve 2 yıl hapiste kalmıştı. Tutukluğu daha sonra ev hapsine çevrilen din adamı 12 Ekim'de serbest bırakılmasının ardından ABD'ye dönmüştü.

İzmir'de casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li din adamı, Anayasa Mahkemesi'ne de başvurmuştu ve başvurusu reddedilmişti.

2020 yılında yaptığı bir konuşmada Trump, Brunson'a hitap etmiş ve "Seni bir süre orada tuttular, ve seni geri getirmemiz gerekiyordu. Şunu söylemeliyim ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyiydi. Senin ne kadar masum olduğunu biliyordum, (Erdoğan) onunla biraz konuştuktan sonra o da bunu kabul etti. Bu yüzden ona ve Türk halkına minnettarız" diye eklemişti.

