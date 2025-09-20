Rum Lider Hristodoulidis New York’ta. Hristodoulidis, Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulu’na katılacak ve Genel Kurul’a hitap edecek.
Ziyaret kapsamında:
• 22 Eylül’de Ürdün Kralı II. Abdullah, Chevron ve Amazon yöneticileriyle görüşecek.
• 23 Eylül’de BM Genel Sekreteri’nin resepsiyonuna ve Genel Kurul açılışına katılacak; akşam ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği resepsiyona eşiyle birlikte iştirak edecek.
Aynı gün Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile ayrı görüşmeler yapacak.
• 24 Eylül’de Genel Kurul’da konuşma yapacak.
• 25 Eylül’de BM Genel Sekreteri Guterres ile ikili görüşme yapacak, ardından BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin temsilcilerine yemek verecek.
Çin Başbakanı Li Qiang ve ExxonMobil yöneticileriyle de görüşecek.
• 26 Eylül’de Kuveyt Veliaht Prensi ile görüşecek.
• 27 Eylül’de Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak toplantıya katılacak.
