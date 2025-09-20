  • BIST 11294.48
  • Altın 4902.381
  • Dolar 41.3339
  • Euro 48.5636
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAMacron: "Pazartesi günü Filistin'i tanıyacağız"

Hristodoulidis New York'ta

» »
Rum Lider Nikos Hristodoulidis, Toronto’dan New York’a geçti.
Hristodoulidis New York'ta

Rum Lider Hristodoulidis New York’ta. Hristodoulidis, Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulu’na katılacak ve Genel Kurul’a hitap edecek.

Ziyaret kapsamında:
    •    22 Eylül’de Ürdün Kralı II. Abdullah, Chevron ve Amazon yöneticileriyle görüşecek.

    •    23 Eylül’de BM Genel Sekreteri’nin resepsiyonuna ve Genel Kurul açılışına katılacak; akşam ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği resepsiyona eşiyle birlikte iştirak edecek. 

Aynı gün Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile ayrı görüşmeler yapacak.

    •    24 Eylül’de Genel Kurul’da konuşma yapacak.

    •    25 Eylül’de BM Genel Sekreteri Guterres ile ikili görüşme yapacak, ardından BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin temsilcilerine yemek verecek. 

Çin Başbakanı Li Qiang ve ExxonMobil yöneticileriyle de görüşecek.

    •    26 Eylül’de Kuveyt Veliaht Prensi ile görüşecek.

    •    27 Eylül’de Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak toplantıya katılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ABD'de bir uçak Pasifik Okyanusu'na düştü28 Temmuz 2025 Pazartesi 15:15
  • Pentagon raporu: ABD, İran'ın nükleer programını yok edemedi25 Haziran 2025 Çarşamba 17:38
  • ABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'23 Haziran 2025 Pazartesi 09:08
  • Trump'ın "Kıyamet Günü Uçağı" havalandı21 Haziran 2025 Cumartesi 17:16
  • Axios: Trump, danışmanlarıyla İran'a "sığınak avcısı" bombalarla saldırı planını değerlendiriyor19 Haziran 2025 Perşembe 11:18
  • ABD İran'la çatışmaya girecek mi?18 Haziran 2025 Çarşamba 16:34
  • ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi: TikTok fenomeni Lame gözaltına alındı12 Haziran 2025 Perşembe 15:13
  • Los Angeles'ta acil durum ilan edildi: 10 saat sokağa çıkma yasağı getirildi11 Haziran 2025 Çarşamba 14:39
  • Los Angeles'taki eylemler yoğunlaştı, araçlar ateşe verildi09 Haziran 2025 Pazartesi 11:31
  • Epstein dosyaları nedir?07 Haziran 2025 Cumartesi 20:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti