New York'un Suriyeli First Lady'si: Rama Duwaji

New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'nin eşi Rama Duwaji de kendisi kadar merak ediliyor. Eşi ile uygulamadan tanışan ve Suriyeli bir aileye mensup olan Duwaji, sanat eserleriyle tanınıyor.

Okan Yücel (Derleyen)

New York'un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani kadar eşi Rama Duwaji da merak ediliyor. 28 yaşındaki Duwaji, sanat eserleri ve Mamdani ile ilişkisi kadar hayat hikâyesiyle de dikkat çekiyor.

Rama Duwaji, 1997 yılında ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston'da Suriyeli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Duwaji, dokuz yaşındayken ailesiyle birlikte Dubai'ye taşındı.

Üniversite eğitimini Katar'daki Virginia Commonwealth Üniversitesi Sanat Fakültesi'nde alan Duwaji, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) geri döndükten sonra yüksek lisans eğitimini Richmond'da tamamladı.

Mamdani ile uygulama üzerinden tanıştı

Kendisini illüstratör ve animatör olarak tanımlayan Duwaji'nin Instagram hesabında 243 bin takipçisi bulunuyor. Twitter hesabı ise bulunmuyor. Duwaji, Mamdani ile 2021 yılında Hinge adlı bir arkadaşlık uygulamasında tanıştı.

İlk randevularının Brooklyn'deki Yemen kahve dükkanı Qahwah House'da olduğunu yazan CNN'e göre ikinci randevuda çift, Queens'in Astoria semtindeki seçim bölgesine gitti. Ekim 2024'te nişanlanan çift, bu yılın Şubat 2025'te de New York'taki bir evlendirme dairesinde sade bir nikah töreniyle evlendi.

Bazı yayın organlarında Zohran Mamdani'nin Dubai'de görkemli bir tören düzenlendiğinin iddia edilmesinin ardından Mamdani, sade nikah töreninden fotoğraflar paylaşarak bu dedikoduları yalanladı.

Eşine Dubai'de evlenme teklifinde bulunduğunu belirten Mamdani, müzik ve sanata olan tutkularını ortak noktaları olarak anlatıyor.

"Rama inanılmaz bir sanatçı"

Mamdani, eşinin kamuya açık etkinliklere katılmaması nedeniyle aldığı eleştirilere yanıt olarak ise "Rama sadece benim eşim değil, kendi başına tanınmayı hak eden inanılmaz bir sanatçı. Benim görüşlerimi eleştirebilirsiniz ama ailemi eleştiremezsiniz" diyor.

Sanat eserlerinde genellikle Arap kültürü, sosyal adalet ve kadınların güçlendirilmesi konularını ele alan sanatçının genel olarak Ortadoğu, özel olarak da Filistinli kadınları anlatan eserleri bulunuyor. Duwaji, Gazze'ye yardım götürmeye çalışan Sumud filosu ile ilgili de bir eseri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Duwaji'nin güçlü siyasi mesajlar taşıyan eserlerinin bir kısmı Spotify, The New Yorker, The Washington Post, BBC, Apple ve Tate Modern gibi dünyaca ünlü kuruluşlarda da yayınlandı.

Duwaji, Nisan ayında YUNG dergisine verdiği röportajda, "Son zamanlarda sanatımı, deneyimlerim ve önem verdiğim konulara yönlendirmeye odaklanıyorum. Hem çevrimiçi hem de yüz yüze yaptığım çalışmalarımla ilgili sohbetlerden oluşan topluluk, organik bir şekilde oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Duwaji aynı röportajda "Bu kadar çok insan korku yüzünden dışlanıp susturulurken benim yapabileceğim tek şey sesimi kullanarak ABD, Filistin ve Suriye'de olanları elimden geldiğince anlatmak" dedi.

Mamdani'nin seçim logosunu tasarladı

Mamdani'nin belediye başkanlığı kampanyası boyunca Rama Duwaji, kampanyanın sosyal medya ayağına katkı sundu. Duwaji, Mamdani'nin kampanya logosunu da tasarladı. Duwaji'nin hazırladığı, Demokratların rengi olan mavi arka planın üzerinde kırmızı gölgeli belirgin sarı bir "Zohran" ismi olumlu eleştiriler aldı.

Duwaji sosyal hayatını kamuoyuyla paylaşmaktan hoşlanmıyor. Kendisinin Instagram hesabında sadece 73 paylaşım var ve gönderilerin büyük kısmını kendi eserleri oluşturuyor.

Mamdani’nin New York'un yeni belediye başkanı seçilmesinin ardından Duwaji'nin ne kadar göz önünde olacağı ve eserlerine ne kadar zaman ayırabileceği merak konusu.

DW Türkçe