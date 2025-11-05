New York belediye başkanlığı seçimlerini Zohran Mamdani kazandı

ABD'nin en büyük kenti New York'ta milyonlarca kişinin oy kullandığı belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Zohran Mamdani kazandı.

34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, bağımsız aday olarak yarışan eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu yenerek, ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç isim oldu.

Associated Press'in aktardığına göre, oyların yüzde 90'ından fazlası sayılan seçim sonuçlarında Mamdani yüzde 50,4'lük oyla zafer kazandı. Rakibi Andrew Cuomo ise yüzde 41,6'lık oy alabildi. Diğer bir aday Curtis Sliwa ise yüzde 7,1'de kaldı.

New York Seçim Kurulu'na göre, yarışta 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, son 50 yılda bir belediye başkanlığı seçiminde kaydedilen en yüksek katılım oldu

Mamdani'nin zaferi tarihi bir anlam da taşıyor. Ailesi Hindistanlı olan genç siyasetçi kentin ilk Güney Asya kökenli ve Müslüman belediye başkanı seçildi.

'Bir siyasi hanedanlığı devirdik'

Mamdani, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı konuşmasında zaferinin geçim sıkıntısı çeken işçi sınıfı için bir kazanım olarak nitelendirdi.

"New York, bu gece değişim için bir yetki verdin" diyen Mamdani sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her sabah tek bir amaçla uyanacağıma söz veriyorum: Bu şehri, bir önceki günden daha iyi hale getirmek."

Karşısındaki büyük kalabalığa seslenen genç siyasetçi, "Arkadaşlar, bir siyasi hanedanlığı devirdik" dedi.

Konuşmasında birçok kez "umut" kelimesini tekrar etti ve "Bugün net bir sesle tekrar ettik: Umut yaşıyor" diye konuştu.

Mamdani, "Donald Trump, izlediğini bildiğim için sana dört kelime söyleyeceğim: Şimdi televizyonunun sesini aç" sözleriyle ABD Başkanı'na doğrudan seslendi.

Trump'ı "ortaya çıkaran şehrin artık onu yenebileceğini" kaydeden Mamdani, "Bu karanlık dönemde New York ışık olacak" diye konuştu.

30 dakikadan kısa süren bu konuşmada Mamdani, seçim kampanyası sırasında verdiği birçok vaadi anlattı; şehri daha yaşanabilir hale getirmek için ücretsiz ve hızlı otobüsler, evrensel çocuk bakımı ve artan kira fiyatlarıyla mücadeleye yönelik vaatlerini yineledi.

Andrew Cuomo ise seçim sonuçlarının ardından yenilgiyi kabul etti.

Cuomo, Mamdani'nin adını duyunca yuhalamaya başlayan destekçilerini, "Hayır, bu doğru değil" diyerek uyardı ve yeni belediye başkanına her şekilde yardım etmeye hazır olduğunu söyledi; "Bu gece onların gecesi" dedi.

Kendisi gibi 2016'da Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı seçilen ve bu görevi hala sürdüren Sadiq Khan da Mamdani'yi tarihi başarısı için tebrik etti.

Mamdani kendini "demokratik sosyalist" olarak tanımlıyor ve seçim kampanyasının merkezine "yaşamı daha erişilebilir kılmayı" yerleştirdi.

Yüksek gelirli bireyler ve şirketlere uygulanacak yeni vergilerle finanse edilecek sosyal programları genişletme sözü verdi.

Mamdani, yalnızca birkaç ay önceye kadar New York Eyalet Meclisi'nde görev yapan nispeten tanınmamış bir isimdi. Ancak kampanyasının internet üzerinden hız kazanmasıyla yaz aylarında Demokrat Parti ön seçimlerinde zafer elde etti ve ulusal çapta dikkat çekti.

Mamdani'nin beklenmedik yükselişi, Demokrat Parti içinde "merkezde" konumlanarak kararsız seçmenleri geri kazanmak yerine, daha ilerici ve sol görüşlü adaylara yönelme çağrısı yapanların elini güçlendirdi.

Ancak Mamdani, halihazırda Cumhuriyetçilerin ve Başkan Donald Trump'ın hedefi haline geldi. Cumhuriyetçiler, onu Demokrat Parti'nin "radikal" bir yüzü olarak gösterdi.

Trump, "komünist" olarak nitelendirdiği Mamdani'nin seçilmesi durumunda kentin federal fonlarını keseceğini defalarca söyledi.

Ancak, kapsamlı sosyal politika vaatlerini nasıl finanse edeceği konusunda soru işaretleri var.

Siyasi analistler, yürütme deneyimi olmayan bir siyasetçinin, Trump yönetimiyle olası bir gerginliği nasıl yöneteceğine kuşkuyla bakıyor.

Mamdani, seçim kampanyası süresince anketlerde haftalar boyunca Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa'nın önünde, çift haneli farkla liderliğini korudu.

Öte yandan Virginia ve New Jersey eyaletlerindeki valilik seçimlerini de Demokratların adayları kazandı.

New York'taki belediye başkanlığı, New Jersey ve Virginia'daki valilik seçimleri, Demokratların Kongre'deki çoğunluğu koruma veya artırma hedefinde olduğu gelecek yılki ara seçimler açısından önemli bir gösterge olarak görülüyordu.

Demokrat Spanberger, Virginia valilik yarışını kazandı

Virginia eyaletindeki valilik yarışını Demokrat aday Abigail Spanberger kazandı.

CBS News'ün aktardığına göre eski kongre üyesi ve CIA görevlisi Spanberger, eyaletin Cumhuriyetçi vali yardımcısı Winsome Earle-Sears'ı mağlup etti.

Virginia'da yönetim genellikle Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında el değiştiriyor. Bu nedenle seçim sonucu, gelecek yılki ara seçimler öncesinde seçmenlerin genel eğilimini gösteren bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Her ne kadar adı oy pusulasında yer almasa da 4 Kasım Salı günü ABD genelinde yapılan seçimler, Başkan Donald Trump'ın politikalarına yönelik bir referandum olarak görülüyor.

Bu durum özellikle, Pentagon'a ve Trump'ın geniş kapsamlı harcama kesintilerinden etkilenen çok sayıda federal çalışana ev sahipliği yapan Virginia için geçerli.

Üç dönem kongre üyeliği yapmış eski bir CIA görevlisi olan Spanberger, geçtiğimiz hafta sonu eski Başkan Barack Obama ile yürüttüğü kampanya kapsamında seçmenlerle buluşmuştu. Spanberger, eyaletin ilk kadın valisi olacak.

Spanberger, Cumhuriyetçi Glenn Youngkin'in dört yıllık görev süresinin ardından görevi devralacak.

Virginia, kuzeyinde ülkenin başkenti Washington DC ile sınır komşusu olan, başkentte ya da federal hükümet için çalışan çok sayıda kişinin yaşadığı bir eyalet.

Ancak eyaletin kırsal bölgelerinde güçlü bir muhafazakâr seçmen kitlesi ve önemli sayıda kararsız seçmen bulunuyor.

Spanberger, Trump'ın federal hükümete yönelik harcama kesintilerinin Virginia ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini öne çıkardı ve yaşam maliyetini düşürmeyi hedefleyen bir kampanya yürüttü.

Earle-Sears ise Cumhuriyetçi yönetim altında Virginia ekonomisinin iyi performans gösterdiğini savundu ve Cumhuriyetçilerin geçen yılki başkanlık seçiminde etkili bir şekilde kullandığı trans bireylerle ilgili kültürel tartışmalara ağırlık verdi.

Trump, Earle-Sears'a resmi bir destek açıklamasında bulunmadı, ancak seçmenleri eyaletteki tüm Cumhuriyetçi adaylara oy vermeye çağırdı.

Trump ve Earle-Sears arasında karmaşık bir ilişki bulunuyor. Earle-Sears, 2024 seçimlerinde Trump'ı desteklemeyi reddetmişti. 2022'de yaptığı bir açıklamada, "Gerçek bir lider, ne zaman bir yük haline geldiğini anlar. Gerçek bir lider, sahneden çekilme zamanının geldiğini bilir" demişti.

New Jersey'deki valilik yarışını Demokrat Sherril kazandı

ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve New Jerseyli siyasetçi Mikie Sherrill, henüz resmi olmayan sonuçlara göre New Jersey eyaletinin valilik yarışını kazandı.

Kongre üyesi Sherrill, eski eyalet yasama üyesi Cumhuriyetçi Jack Ciattarelli'yi az farkla geride bıraktı.

Sherrill, Demokrat Vali Phil Murphy'nin yerini alacak.

Eyaleti yönetme yarışı, 4 Kasım'daki seçimler öncesinde haftalar boyunca, Trump'ın desteğini alan Ciattarelli ile Sherrill arasında başa baş geçti.

Her iki aday da hayat pahalılığına odaklandı. İş insanı ve eski Cumhuriyetçi eyalet temsilcisi Ciattarelli, kişisel ve kurumsal vergi oranlarını düşürmeyi, ayrıca eyalet genelinde vergileri azaltmak için bir finansman modeli uygulamayı önerdi.

Sherrill ise yeni konut projeleri için vergi teşvikleri sunmayı ve kamu hizmeti ücret artışlarını dondurmayı vaat etti.

ABD Deniz Harp Okulu mezunu olan, helikopter pilotluğu ve federal savcılık geçmişi bulunan Sherrill, 2018 yılında ABD'de Trump karşıtı dalganın etkili olduğu dönemde siyasete girdi.

New Jersey'de valiler arka arkaya en fazla iki dönem görev yapabiliyor, ancak aralıklı dönemlerde yeniden aday olmaları mümkün. ABD'nin ilk 13 kolonisi arasında yer alan New Jersey, 1988 yılından bu yana bir Cumhuriyetçi valiye sahip olmadı.

ABD'de valiler, eğitimden kürtaj haklarına kadar birçok konuda eyalet düzeyinde geniş yetkilere sahip güçlü siyasi figürler.

Eyalet düzeyinde alınan kararların çoğunda valilerin belirleyici bir rolü bulunuyor.