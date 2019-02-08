  • BIST 102.280
  • Altın 221,560
  • Dolar 5,2453
  • Euro 5,9462
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

“ 400 yıllık miras-Kıbrıs’ta evkaf kayıtları sergilerinin”

» »
Sucuoğlu, konunun takipçisi olmaya devam edeceğini de vurguladı.
“ 400 yıllık miras-Kıbrıs’ta evkaf kayıtları sergilerinin”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu hükümet ve Başsavcılığı Vakıflar İdaresi’ne ait 2 çok kıymetli Osmanlı halısının kaybolması olayı ile 400 yıllık Miras Kıbrıs’ta Evkaf Kayıtları sergilerinin ödemelerinde kullanılan üç faturanın sahte çıkmasıyla ilgili açıklama yapmaya davet etti.

Sucuoğlu, konunun takipçisi olmaya devam edeceğini de vurguladı.

Öte yandan Faiz Sucuoğlu Başsavcı Behiç Öztürk’e konuyla ilgili dosyalarının akıbeti ile ilgili bir yazı gönderdi.

Sucuoğlu, Başsavcı Öztürk’e gönderdiği yazıda şunları kaydetti:

“İstanbul’da faaliyet gösteren  “İki Yaka İletişim, Araştırma, Danışmanlık Ltd. Şirketi’nin Evkaf İdaresi tarafından düzenlenen  “ 400 YILLIK MİRAS-KIBRIS’TA EVKAF KAYITLARI SERGİLERİNİN “ projelendirme, tasarım ve organizasyon planlaması için aldığı 427 bin 271 TL tutarındaki ücretin, ihalesiz olarak verilen bir iş sonucu tahsil edildiği, ve verilen üç faturanın sahte olduğu, aynı sergilerde yer alan 2 adet çok kıymetli Osmanlı halısının yerine sahte 2 halının konulduğu tarafımdan KKTC Meclisi’nde gündeme getirilmiştir.

        

Söz konusu olayları daha derinlemesine ele almak ve gerçekleri ortaya çıkarmak kararlılığındayım.

         Başsavcılığınıza 24 Ağustos 2009 tarihinde konu ile ilgili bir dosyanın verildiği bilgime gelmiştir.

Bu bağlamda,söz konusu dosyanın hangi aşamada olduğunu, 1-30 Kasım 2007 tarihleri arasında İstanbul’da, 1 - 4 Ekim 2008 tarihleri arasında Londra’da, 10-14 Kasım 2008 tarihleri arasında Brüksel’de düzenlenen “ 400 YILLIK MİRAS-KIBRIS’TA EVKAF KAYITLARI SERGİSİ” ile ilgili yasal olmayan veya usulsüz yapılan ve Vakıflar İdaresi’ni maddi zarara uğratan işlemlerin akıbetinin ne olduğu hususunda tarafıma bilgi sunmanızı arz eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ani ve gayrı tabii ölüm (Gelişme)08 Şubat 2019 Cuma 15:15
  • "KIB-TEK ile ilgili gerçekdış bilgiler üzerinden çarpıtmalar yapılıyor”08 Şubat 2019 Cuma 14:55
  • Yapılanlar Gazetecilik etiğine sığmamaktadır08 Şubat 2019 Cuma 14:40
  • “ 400 yıllık miras-Kıbrıs’ta evkaf kayıtları sergilerinin”08 Şubat 2019 Cuma 14:35
  • “Hurda ihalesi süreci tamamen Mik tarafından yürütülmüştür”08 Şubat 2019 Cuma 14:30
  • Akıncı Salı günü Bakanlar Kurulu’nu toplantıya çağırdı08 Şubat 2019 Cuma 14:20
  • İthal ürünlerin tamamı temiz çıktı, yerli ürünlerden 2'sinde limit üstü kalıntı var08 Şubat 2019 Cuma 14:05
  • KTSO heyeti Adana, Mersin-Tarsus ve Silifke’de organize sanayi bölgelerini inceledi08 Şubat 2019 Cuma 14:00
  • Ara bölgede “Federasyon Yoluyla Yeniden Birleşme – Kıbrıs’ta Barış İçinde Bir Gelecek İnşa Etmek” paneli08 Şubat 2019 Cuma 13:15
  • Güzelyurt Belediyesi’nden çocuklara yarıyıl şenliği08 Şubat 2019 Cuma 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti