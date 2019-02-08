Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu hükümet ve Başsavcılığı Vakıflar İdaresi’ne ait 2 çok kıymetli Osmanlı halısının kaybolması olayı ile 400 yıllık Miras Kıbrıs’ta Evkaf Kayıtları sergilerinin ödemelerinde kullanılan üç faturanın sahte çıkmasıyla ilgili açıklama yapmaya davet etti.

Sucuoğlu, konunun takipçisi olmaya devam edeceğini de vurguladı.

Öte yandan Faiz Sucuoğlu Başsavcı Behiç Öztürk’e konuyla ilgili dosyalarının akıbeti ile ilgili bir yazı gönderdi.

Sucuoğlu, Başsavcı Öztürk’e gönderdiği yazıda şunları kaydetti:

“İstanbul’da faaliyet gösteren “İki Yaka İletişim, Araştırma, Danışmanlık Ltd. Şirketi’nin Evkaf İdaresi tarafından düzenlenen “ 400 YILLIK MİRAS-KIBRIS’TA EVKAF KAYITLARI SERGİLERİNİN “ projelendirme, tasarım ve organizasyon planlaması için aldığı 427 bin 271 TL tutarındaki ücretin, ihalesiz olarak verilen bir iş sonucu tahsil edildiği, ve verilen üç faturanın sahte olduğu, aynı sergilerde yer alan 2 adet çok kıymetli Osmanlı halısının yerine sahte 2 halının konulduğu tarafımdan KKTC Meclisi’nde gündeme getirilmiştir.

Söz konusu olayları daha derinlemesine ele almak ve gerçekleri ortaya çıkarmak kararlılığındayım.

Başsavcılığınıza 24 Ağustos 2009 tarihinde konu ile ilgili bir dosyanın verildiği bilgime gelmiştir.

Bu bağlamda,söz konusu dosyanın hangi aşamada olduğunu, 1-30 Kasım 2007 tarihleri arasında İstanbul’da, 1 - 4 Ekim 2008 tarihleri arasında Londra’da, 10-14 Kasım 2008 tarihleri arasında Brüksel’de düzenlenen “ 400 YILLIK MİRAS-KIBRIS’TA EVKAF KAYITLARI SERGİSİ” ile ilgili yasal olmayan veya usulsüz yapılan ve Vakıflar İdaresi’ni maddi zarara uğratan işlemlerin akıbetinin ne olduğu hususunda tarafıma bilgi sunmanızı arz eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.”