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5 yıldır KKTC’de izinsiz ikamet ediyor…İhbar üzerine tutuklandı

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5 yıldır KKTC’de izinsiz ikamet ediyor…İhbar üzerine tutuklandı
5 yıldır KKTC’de izinsiz ikamet ediyor…İhbar üzerine tutuklandı

Yıllar boyu KKTC’de izinsiz ikamet edip hiçbir yasal statü taşımayan yabancı uyruklu şahısların herhangi bir kontrol olmaksızın tesadüfen tespit edilmelerine yetkililerin bir hal çaresi bulmaması halkın tepkisini çekmeye devam ederken doğal olarak insanlarınızın tedirginlik yaşamalarına da neden olmaya devam etmekte.

Son olarak geçtiğimiz günlerde tespit edilen ve 4 yıldan beri KKTC’de izinsiz ikamet eden bir şahsın tutuklanma ve ihraç işlemlerinin başlatılmasının tedirginliği henüz soğumadan bu sefer 5 yıldır ülkede izinsiz kalan yabanc uyruklu bir şahsın tespit edilerek tutuklanmasıyla endişeler hat safhaya çıkmış olup yetkililerin bu yönde ne düşündükleri halk arasında merak konusu olmaya devam ediyor. 8.1.20 tarihinde gece yarısı saat 00.20 raddelerinde Gazimağusa’da bir üniversite içerisinde dolaşmakta olan b şahıs güvenlik görevlileri tarafından fark edilerek polisi aramaları sonucu gerçek ortaya çıktı.

Olay mahalline kısa sürede giden polis ekibi üniversite içerisinde dolaşmakta olan L. C. Z. isimli yabancı uyrukl şahsı tespit ederek alıkoydu. Polis müdürlüğüne götürülen şahsın yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2015 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlenmesiyle tutuklandı.

Zanlı bugün 8.1.21 tarihinde izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak ihraç emrinin uygulanmasına değin 3 gün süreyle tutuklu kalması yönünde aleyhinde mahkeme emri temin edildi.

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