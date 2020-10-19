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51-49 ile toplumsal uzlaşı olur mu?

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Erkut YILMABAŞAR

Ersin Tatar KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı olarak seçildi.  

%51 küsur oy Tatar’a çıkarken Akıncı ise %49’a yakın oy aldı.

Kabaca 67 Bine 63 Bin.

Toplum hiç olmadığı kadar ikiye bölünmüş durumda.

Tatar seçimi kaybeden %49’un hislerini ve beklentilerini de dikkate aldığı sürece toplumsal  bütünlüğün yeniden sağlayabilme olasılığı doğacak.

Yoksa bu bölünmüş ruh hali bu memleket için iyi bir birşey değil...

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  • Seçimin Kazananları

Ersin Tatar, UBP Örgütleri, AKP, İskele

  • Seçimin Kaybedenleri

Akıncı, Örgütsüzlük, DP,YDP,HP, Girne

  • Seçimin unutulmazları

Müdahaleler, Serdar Denktaş

  • Seçim sonrası konuşulan

Yeni hükümet senaryoları, kimin başbakan olacağı, erken seçim senaryoları

**

Pandemi nedeni ile çok uzun süren bir seçim dönemi yaşandı.

Herkes yoruldu.

Siyasette, siyasetçiler de, medya da toplum da.

Şimdi biraz es verme sakince değerlendirme yapma zamanı.

Önümüzde Kıbrıs sorunu ve 5’li zirve var. İlk günden Anastasiadis, Tatar’ı kutladı ve tanışmak için hazır olduğunu belirten açıklama yaptı.

Kıbrıs meselesi, Akdeniz’de doğal gaz, hidro-karbon aramaları gibi konularda baş döndürücü gelişmeler de yaşanabilir.

Bugünlük bu kadar...

Yarın seçimi değerlendirmeye, neler yaşandığını neyi nasıl olduğunu yazmaya devam...

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