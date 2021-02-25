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“5+1’in, 2017’de Crans Montana’da çöken sürecin kaldığı yerden devamı olmaması gerekir, olmayacaktır”

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM öncülüğünde 27-29 Nisan’da İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek, 5+1 formatındaki gayriresmi toplantıya ilişkin Anadolu Ajansına konuştu.
“5+1’in, 2017’de Crans Montana’da çöken sürecin kaldığı yerden devamı olmaması gerekir, olmayacaktır”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM öncülüğünde 27-29 Nisan’da İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek, 5+1 formatındaki gayriresmi toplantıya ilişkin Anadolu Ajansına konuştu.

 

Ertuğruloğlu, toplantının, taraflar arasında müzakere edilebilecek ortak bir zeminin olup olmadığının belirlenmesini hedeflediğini bildirdi.

 

Ertuğruloğlu, 5+1 toplantının Türk tarafının önerisi olduğunu, bunun gerçekleşecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, “5+1 toplantının hedefi, taraflar arasında müzakere edilebilecek ortak bir zeminin olup olmadığının tespit edilmesidir. 5+1’in, 2017’de Crans Montana’da çöken sürecin kaldığı yerden devamı olmaması gerekir, olmayacaktır. 5+1’de güven artırıcı önlemlerin gündem olmaması gerekir, olmayacaktır. 5+1’de 52 yıldır süren başarısız toplumlar arası görüşmeler sürecindeki konular olmayacaktır. Bu toplantı, bir önü açık müzakere sürecinin başlangıcı değildir” ifadelerini kullandı.

 

Toplantıyı hedefinden saptırmaya çalışanlara fırsat vermemek için Cenevre’de olacaklarını vurgulayan Ertuğruloğlu, bir toplantıda belki ortak hedefin olup olmadığının belirlenemeyebileceğini, 2-3 toplantının daha yapılabileceğini ancak bunun çok uzun bir takvime yayılmasının sağlıklı bir yaklaşım olmayacağını söyledi.

Ertuğruloğu, 5+1’in yapılacağı toplantı masasında Avrupa Birliği temsilcisinin bulunmasını kabul etmeyeceklerini de vurguladı.

 

Bakan Ertuğruloğlu, “AB’den birileri toplantının olduğu mahallerde bulunmak istiyorlarsa bulunurlar. Cenevre’de olacaklardır mutlaka, toplantı saatleri dışında ikili temas yapabileceklerdir.” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute’un gelecek ay Ada’ya gelerek taraflarla yeniden temaslarda bulunabileceğiyle ilgili soruya, “Lute, konunun ne olduğunu gayet iyi biliyor. Türk tarafının duruşunu da biliyor ve buna saygılı olduğunu da defalarca ifade etmiştir. Değindiğim çerçevenin dışında bir hedef öngördüğünü düşünmek istemiyorum.” dedi.

 

Geçmiş müzakerelerden edindikleri tecrübeler nedeniyle “haklı kuşkuları” olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, toplantıya iyi niyetle katılacaklarını, karşı tarafın da aynı şekilde cevap vermesi halinde ileriye dönük bir fırsatın oluşacağını söyledi.

 

Ertuğruloğlu, toplantıdan sonuç çıkmazsa, bunun da dünyanın sonu olmadığını bilerek hareket ettiklerini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kıbrıs Türk halkının dünyada tek seçeneği bir şekilde Rumlarla ortak olmak değildir. Geçmişte ortak olmuştuk başımıza neler geldiğini gördük, yaşadık ve hala yaşıyoruz. Rumlarla yeni bir anlaşma dışında başka seçeneklerimizin de olduğunu bilerek hareket etmekteyiz. Kimsenin bizi Rum’a mahkum bir halk olarak görmemesi gerekir.”

 

Savundukları dış politika ile Kıbrıs konusundaki ilke ve duruşlarının kendi başlarına belirledikleri görüşler olmadığına dikkati çeken Bakan Ertuğruloğlu, “Kıbrıs davası, ulusal bir davadır. Kıbrıs Türk halkı bu davayı nasıl savunacağını ana vatanıyla birlikte belirler ve beraber savunur. Dolayısıyla özetlemeye çalıştığımız duruşumuz, ana vatan Türkiye’nin de duruşudur. Bu bilinç ve güvenle yolumuza devam ediyoruz.” dedi

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