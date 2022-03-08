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520 yeni vaka 1 can kaybı!

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520 yeni vaka 1 can kaybı!
520 yeni vaka 1 can kaybı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.194 olup, 520 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 362 kişi taburcu edilmiştir.

224 kişi Lefkoşa, 132 kişi Girne, 92 kişi Gazimağusa, 39 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 16 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

8 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.194 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 520

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 520     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 362   

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.007.843

Toplam Vaka Sayısı: 71.378       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 67.565   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3614

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3573

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 201    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1126    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 198

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 284

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2032      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 134582

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