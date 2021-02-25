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SON DAKİKA6179 test yapıldı,17'si  yerel 21 pozitif vaka

6179 test yapıldı,17'si  yerel 21 pozitif vaka

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"Toplam 6179 test yapıldı, 17'si  yerel 21 pozitif vakaya rastlandı, 15  kişi taburcu edildi" 
6179 test yapıldı,17'si  yerel 21 pozitif vaka

"Toplam 6179 test yapıldı, 17'si  yerel 21 pozitif vakaya rastlandı, 15  kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6179 olup, 17'si  yerel 21 pozitif vakaya rastlanmış, 15 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır. 

10 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 2 kişi Mağusa, 1 kişi  İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli  2 / K. Kaymaklı-3 /  / Hamitköy -3  / Çağlayan -2 

Girne 
Girne Merkez -3  / Lapta -1 / Şirinevler-1 / Kaşgar - 1 

Gazimağusa 

Paşaköy -1  /  Gazimağusa merkez -1 / 

İskele-1 


25 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6179 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2  

Yerel Vaka Sayısı: 17      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 527. 992 

Toplam Vaka Sayısı: 3318 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2932  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 362  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 98   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 260  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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