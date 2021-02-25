6179 test yapıldı,17'si  yerel 21 pozitif vaka

"Toplam 6179 test yapıldı, 17'si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6179 olup, 17'si yerel 21 pozitif vakaya rastlanmış, 15 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.
10 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 2 kişi Mağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli 2 / K. Kaymaklı-3 / / Hamitköy -3 / Çağlayan -2
Girne
Girne Merkez -3 / Lapta -1 / Şirinevler-1 / Kaşgar - 1
Gazimağusa
Paşaköy -1 / Gazimağusa merkez -1 /
İskele-1
25 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6179
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 527. 992
Toplam Vaka Sayısı: 3318
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2932
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 362
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 98
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 260
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
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