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8. DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası geleceğe ışık tuttu

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, gelenekselleşmiş DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası’nın 8’incisi, bu yıl yine oldukça zengin bir içerikle gerçekleştirildi.
8. DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası geleceğe ışık tuttu

Tasarımı daha iyi bir dünya yaratmak için elzem bir vizyon ve kültür öğesi olarak ele almayı, farklı yönleriyle sorgulamayı, yeniden düşünmeyi ve düşündürtmeyi amaçlayan organizasyonda, DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin özgün bakış açısını benimseyen etkinlikler ile; öğrenciler, akademisyenler, tasarımcılar, sanatçılar ve fakültenin çağdaş öğrenme modeline ilgi duyanlar için ‘tasarım’a odaklanma hedeflendi. 8. DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası; tasarım atölyeleri, konferans-seminer-söyleşiler, sergi ve sunumlarla çağdaş tasarım gündemlerini takip eden öğrenciler, tasarımcılar ve tasarımın yaşamsal önemine inanan herkesin katılabileceği zengin programı ile tasarım alanında küresel bir etkinlik olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Global Tasarımcılar Yer Aldı
DAÜ Mimarlık Fakültesi, özellikle son yıllarda küresel ölçekte ivme kazanan tasarım ve onunla ilişikli tüm yaratıcı alanların tamamını kapsayacak önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin girişimleri ve DAÜ Rektörlüğü’nün katkıları ile gelenekselleşen etkinlik, bu yıl ‘existHence’ temasıyla gerçekleşti. Etkinlikte, günümüz dünyasında global olarak tasarım üreten isimler yer aldı. Bunlar arasında bulunan Amsterdam, Şangay ve Hong Kong merkezli dünyaca ünlü tasarım ofisi UNStudio’nun Kentsel Tasarım Birimi Başkanı Dana Behrman ve İstanbul merkezli Bakırküre Architects Kurucusu Gürhan Bakırküre, değişen döngüleriyle yaşamdan hareketle ortaya koydukları ilerici tasarım düşünce ve pratiklerini katılımcılarla paylaştı. 

600’den Fazla Öğrenci Katıldı
Yine, Ankara’da bulunan ofislerinden dünyaya tasarım sunan Kerem Yazgan ve Devrim Çimen, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Güven Sargın moderatörlüğünde etkinliğin tema ve içeriğine de referansla, genel bir mimarlık ve tasarım tartışması ile kapanış panelini, yoğun bir dinleyiciyle gerçekleştirdi. Bu isimlerin yanı sıra, uluslararası mimarlık ve tasarım okulları, öğretim üyesi ve öğrencileri ile birlikte etkinlikte yer aldı. Bu bağlamda, toplam 19 atölye çalışması gerçekleştirilirken, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer mimarlık ve tasarım okullarından da toplamda 600’den fazla öğrenci aktif bir biçimde tasarım üretmekle ilişkilendirildi. DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edip Ali Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Endüstri Ticaret Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Tirana Politeknik Üniversitesi yer aldı.

Üretim ve Öğrenme Esas Alındı
Etkinlikte, tüm katılımcıları, Kıbrıs’ın zengin tarihi, kültürel ve sosyal yapısı ile ilişkilendirmenin önemine dikkat çekildi. Ülkemizin sahip olduğu zengin kültür mirasını tasarım yoluyla paylaşmak ise amaçlananların diğer önemli bir boyutunu oluşturdu. Bilgi üretiminin bu kadar hızlandığı günümüz dünyasında değişen tasarım öğrenme yöntemlerinin takibinin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Banu Tevfikler Çavuşoğlu, etkinliğin tasarım eğitimindeki önemli rolüne değindi. EMU_IntDW’in Atölye çalışmaları ve çeşitli bilgi paylaşım yöntemleri gibi ardışık egzersizlerle sürekli üretim ve üretimden öğrenmenin esas alındığı bir sürecin önerildiği öğretim modeli olarak değerlendirilebileceğini belirten Doç. Dr. S. Müjdem Vural, öğrencilerle birlikte paylaşılan sürekli deney ile öğrenme sürecinin ve bulgularının izlenebileceği bir etkinlikler dizisi olduğunu kaydetti. Etkinlik kapsamındaki pek çok sürecin ürünleri, daha iyi bir dünya için umut verici oldu.

Gazimağusa Gezildi
Yoğun çalışma tempolarına eşlik eden rehberli Gazimağusa Suriçi gezisi, Gazimağusa Belediyesi himayelerinde gerçekleşen açılış kokteyli, yine Gazimağusa kentinin bulunmaz güzelliklerdeki sahilinde gerçekleşen sahil partisi gibi organizasyonlarla da, üretmenin yanında kaynaşma, birbiriyle konuşabilme, böylelikle de birlikte var olmanın verdiği paylaşma duygusuyla bir araya gelen gerek öğrenci ve öğretim elemanı, gerekse de profesyonel tasarımcılar daha iyi bir dünya için düşünmeye odaklandı. Organizasyondan duydukları memnuniyetle, özellikle öğrenciler, dönemlerini güdülenmiş bir şekilde tamamlamaya gerekli motivasyonu sağlamış oldu. DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, etkinliğin tümünde, artık kurumsal bir organizasyon olmanın göstergesi olarak çok sayıda kurumumuz öğrencisinin gönüllülük bazında yardım talep etmeleri ve bilfiil görev almalarından duyduğu memnuniyeti paylaştı. Prof. Dr. Dinçyürek, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve etkinliğin ana sponsoru Kale Grup’a teşekkürlerini sundu. Etkinliğin içerik ve programına int-dw.emu.edu.tr. den ulaşılabiliyor. 

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