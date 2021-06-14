82 Yaşındaki Karayeğen Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Lefkoşa’da 3 Haziran’da meydana gelen kazada yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören 82 yaşındaki Ali Sinan Karayeğen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, bugün hayatını kaybetti.

Lefkoşa’da 3 Haziran’da meydana gelen kazada yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören 82 yaşındaki Ali Sinan Karayeğen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, bugün hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Ali Sinan Karayeğen (E-82) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karayeğen, bugün hayatını kaybetti.

Soruşturma devam ediyor.