830 milyon yıllık kristaldeki organizmalar hayatta olabilir mi?

Bilim insanları, hala "canlı" olabilecek eski mikroorganizmaları içeren 830 milyon yıllık bir kristali kırmayı planlıyorlar.

Amerika Jeoloji Derneği’nden araştırmacılar hala hayatta olabilecek eski mikroorganizmalar içerdiğine inandıkları 830 milyon yıllık bir kaya tuzu kristalini kırmayı planlıyorlar.

Daily Mail’in haberine göre, ilk olarak bu ayın başlarında eski bir halit kristali (kaya tuzu) içinde prokaryotik ve alg yaşamına ait küçük kalıntılar keşfedildi.

Şimdi araştırmacılar, bu antik yaşamın gerçekten hala hayatta olup olmadığını keşfetmek için kristali kırmak istiyorlar.

830 milyon yıllık yaşam formlarını modern dünyaya geri getirmek ve kristali parçalamak “pek mantıklı bir fikir” gibi gelmese de araştırmacılar bunun son derece dikkatli bir şekilde gerçekleştirileceği konusunda ısrar ediyor.

Batı Virginia Üniversitesi’nden Jeolog Kathy Benison, “Kulağa gerçekten kötü bir B-filmi gibi geliyor, ancak bunun mümkün olan en güvenli şekilde nasıl yapılacağını bulmaya çalışmak için yıllardır devam eden birçok ayrıntılı çalışma var” dedi.

Kristalin içindeki mikroorganizmaların hala canlı olabileceği kulağa “mantıksız” gelse de, canlı prokaryotlar daha önce 250 milyon yıllık kaya tuzundan elde edilmişti, yani araştırmacılara göre 830 milyon yıl hayatta kalmaları imkansız değil.

Olağanüstü keşif ilk olarak 11 Mayıs’ta Jeoloji dergisinde yayımlandı.