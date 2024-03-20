Bu yılın en uzun bayram tatili yaklaşıyor. 1.5 gün ek izin alarak 9 güne uzatılabilecek Ramazan Bayramı tatilinde, Obilet editörlerinin sizler için hazırladığı rotalara göz gezdirmeden kararınızı vermeyin!

9 günlük bayram tatilinde 9 rota önerisi

Bu yılın en uzun bayram tatili yaklaşıyor. 1.5 gün ek izin alarak 9 güne uzatılabilecek Ramazan Bayramı tatilinde, Obilet editörlerinin sizler için hazırladığı rotalara göz gezdirmeden kararınızı vermeyin!

Hem ailemiz ve sevdiklerimizle birlikte uzun vakit geçirebileceğimiz hem de birlikte yeni yerler keşfedebileceğimiz bayramlar, hepimiz için en özel zaman dilimleri. Bu yıl ek izinlerle birlikte 9 güne uzatılabilen Ramazan Bayramı tatilini unutulmaz kılmak için aileniz ve sevdiklerinizle yeni yerler keşfetmeye ne dersiniz? İster yurt içinde ister yurt dışında en avantajlı seçenekler arasından seçiminizi yapmadan önce, Obilet editörlerinin sizler için hazırladığı rota önerilerine göz atmayı unutmayın! Baharda bir başka güzel olan Kaz Dağları’ndan nisanda yazı yaşayan Antalya’ya, “komşu” başkent Atina’dan yurt dışı gezilerinin gözde şehri Roma’ya kadar pek çok alternatif bu bayram tatilinde sizi bekliyor. İşte Obilet editörlerinin bu tatili unutulmaz kılmak için hazırladığı rota önerileri:

1) Kaz Dağları

Kaz Dağları, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen noktaları arasında bulunuyor. Her mevsimde farklı bir etkileyiciliği olan bu rota, havaların ısınmaya başlaması ile daha da popülerleşiyor. Özellikle şehirden uzaklaşmak isteyenler için en güzel destinasyonlardan olan Kaz Dağları, doğanın içinde dinlenme ve keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor.

İsterseniz ailenizle isterseniz arkadaş grubunuzla bu rotaya seyahat planı yaparak unutulmaz bir tatil yaşayabilirsiniz. Kaz Dağları seyahatinizde Şahindere Kanyonu’nu, Yeşilyurt, Adatepe ve Çamlıbel Köylerini gezebilirsiniz. Ayrıca Kaz Dağları’nın kamp yapmak içinde oldukça uygun bir lokasyon olduğunun da altını çizelim.

2) Eskişehir

Eskişehir, Ramazan Bayramı’nda seyahat için tercih edilebilecek rotalar arasında bulunuyor. 7’den 70’e herkesin keyifle gezebileceği Eskişehir, ziyaretçilerine lezzetli yemekleri deneme ve eğlenceli aktiviteler yapabilme imkânı sunuyor. Özel araç, otobüs, tren ya da uçakla Türkiye’nin neredeyse her yerinden kolay bir şekilde gidilebilen Eskişehir’de gezebileceğiniz pek çok yer bulunuyor.

Eskişehir’e yapacağınız seyahatinizde Tarihi Odunpazarı Evleri’ni görebilir, Porsuk Çayı’nda gondola binerek keyifli vakit geçirebilir ve Eskişehir Şelale Parkı’na giderek şehrin sembolü olan şelaleyi ziyaret edebilirsiniz. Bunun yanı sıra hem çocuklar hem de yetişkinlerin keyifli vakit geçirebileceği Masal Şatosu, Eti Sualtı Dünyası ve Sabancı Uzay Müzesi gibi yerleri de seyahat rotanıza ekleyebilirsiniz.

3) Antalya

Türkiye’nin en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Antalya, bayram tatiliniz için aradığınız rota olabilir. Güzel doğası, masmavi denizi ve artık ısınmaya başlayan havaları ile Antalya birkaç günlük keyifli bir tatil için güzel bir destinasyon.

Antalya’da ziyaret edebileceğiniz pek çok yer bulunuyor. Bu yüzden seyahat sürenize göre kendinize bir rota oluşturabilirsiniz. Fakat Antalya’da mutlaka görmenizi tavsiye ettiğimiz birkaç lokasyon bulunuyor.

Bu lokasyonlar arasında ilk önerimiz tabi ki de Kaleiçi. Antalya’nın en popüler noktası olan Kaleiçi, hem tarihi bir merkez olması hem de manzaraları ile gezmesi oldukça keyifli bir yer. Antalya’da ziyaret etmenizi önerdiğimiz diğer yerler arasında ise Hadrian Kapısı, Karaalioğlu Parkı, Düden Şelalesi ve Perge Antik Kenti bulunuyor.

4) Kapadokya

Uzun bir tatil fırsatı bulmuşken gidebileceğiniz en güzel seyahat rotalarından bir tanesi tabi ki Kapadokya. Birkaç günlük bir gezi için tercih edebileceğiniz bu etkileyici rotaya aileniz ya da arkadaşlarınız ile gidebilir ve keyifli bir tatil yapabilirsiniz.

Kapadokya’da gezebileceğiniz pek çok etkileyici nokta bulunuyor. Bu noktaların başında tabi ki de Peri Bacaları geliyor. Kapadokya’nın en etkileyici yeri olan bu bölge 7’den 70’e herkesi kendine hayran bırakıyor. Peri Bacaları’nın yanı sıra Kapadokya’da gezebileceğiniz yerler arasında Saç Müzesi, Zelve Açık Hava Müzesi, Göreme Açık Hava Müzesi ve Mazı Yeraltı Şehri bulunuyor. Kapadokya’da kalacağınız süreye göre ise Kapadokya gezi rotalarınıza daha farklı yerler de ekleyebilirsiniz.

5) Karadeniz Turu

10 Nisan’da başlayan Ramazan Bayramı, alınacak ek 1.5 gün izin ve hafta sonu tatili ile 9 güne kadar uzayabiliyor. Bu da tur gibi daha uzun soluklu seyahatleri yapabilmeyi mümkün kılıyor. Bu yüzden eğer aklınızda bir Karadeniz turu yapmak varsa, bu yılki Ramazan Bayramı’nı güzel bir tur yapmak için değerlendirebilirsiniz.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinizde Karadeniz’in pek çok lokasyonunu keşfedebilirsiniz. Karadeniz turu için önceden yapacağınız kapsamlı bir plan ile Amasya, Tokat, Trabzon, Rize ve Artvin'in en güzel yerlerini gezebilirsiniz.

6) Balkanlar Turu

Ramazan Bayramı’nda yurt dışına gitmek için bir fırsat yaratmak istiyorsanız, Balkan turu yapabilir ve birçok ülkenin en güzel yerlerini keşfedebilirsiniz. Balkan turu boyunca gezeceğiniz ülkelerin önceden listesini yapmanızda fayda var. Böylece ülkelere giriş şartlarını araştırabilir ve gerekliyse vize işlemlerini önceden yapabilirsiniz.

Tur şeklinde yapacağınız seyahatlerde planlı olmanız çok önemli. Bu yüzden önceden hangi ülkelerde nerelere gitmek istediğinizi ve kaç gün geçireceğinizi planlamanızı öneriyoruz. Yapacağınız kapsamlı bir planla Ramazan Bayramı’nda Makedonya, Saraybosna, Karadağ ve Sırbistan rotalarını gezebilirsiniz.

7) Belgrad

Ramazan Bayramı tatilinde daha sakin bir rota oluşturmak istiyorsanız tek bir lokasyona odaklandığınız bir seyahat planı yapabilirsiniz. Türkiye’ye yakın yurt dışı destinasyonları arasından tercih edebileceğiniz Belgrad ise güzel bir seyahat rotası. Üstelik vizesiz olması nedeniyle de avantajlı destinasyonlar arasında yer alıyor.

Sırbistan’ın başkenti olan Belgrad, ziyaretçilerine hem tarihi yerler görme hem de geleneksel lezzetlerini tadabilme imkânı sunuyor. Yapacağınız Belgrad gezisinde Kalemegdan Kalesi, Aziz Sava Katedrali, Cumhuriyet Meydanı, Tito Anıt Mezarı ve Yugoslavya Tarihi Müzesi gibi yerleri gezebilirsiniz.

8) Atina

Türkiye’ye yakın yurt dışı seyahat rotalarından biri ise Atina. İsterseniz uçak isterseniz birkaç saatlik bir araba yolculuğu ile ulaşabileceğiniz Atina, keyifli bir gezi yapmanız için size pek çok seçenek sunuyor.

Atina’ya yapacağınız seyahatlerinizde kesinlikle görmenizi önerdiğimiz yerlerin başında Akropol geliyor. Tarihi önemi ile herkesi oldukça etikleyen bu nokta aynı zamanda manzarası ile de herkesi büyülüyor. Akropol’ün yanı sıra Parthenon Tapınağı, Akropol Müzesi, Monastraki ve Plaka Atina’da görmeniz gereken yerler arasında bulunuyor.

9) Roma

Ramazan Bayramı tatilinde gitmeyi tercih edebileceğiniz yurt dışı rotalarından bir tanesi ise Roma. İtalya’nın en keyifli rotaları arasında bulunan Roma, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Yemekleri, güzel meydanları ve kültürü ile gezmesi oldukça keyifli olan Roma, bahar aylarında da ayrı bir güzel oluyor.

Roma’da tadabileceğiniz pek çok lezzetli yemeğin yanında görebileceğiniz tarihi eserler ve çok değerli yapılar da bulunuyor. Roma’da kesinlikle görmenizi önerdiğimiz yerlerin en başında Kolezyum geliyor. Kolezyum’un yanı sıra Roma Forumu, Trevi Çeşmesi, Aziz Petrus Meydanı, Kapitolin Müzesi ve Palatino Tepesi gibi yerler bulunuyor.