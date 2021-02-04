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911’i iki kez arayıp eve bırakmalarını isteyen kişi tutuklandı

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ABD’nin Florida eyaletinde, acil durumlarda başvurulan 911’i iki kez arayıp “Beni eve bırakır mısınız” diyen kişi tutuklandı.
911’i iki kez arayıp eve bırakmalarını isteyen kişi tutuklandı

Tampa kentinde yaşayan 22 yaşındaki Matthew Leatham, pazar saat 04:00’te 911’i arayarak kendisini eve bırakmalarını istedi. Ona taksi çağırmayı önerdiler ancak parasının olmadığını söylerek bu teklifi reddetti.

Eve doğru yürümeye başlayan Leatham yolda bir kez daha acil yardım hattını aradı ve eve bırakılma isteğini tekrar iletti. Leatham, görüşmeyi tamamlamadan yanında beliren polis onu tutukladı.

Üzerinde marihuana bulunan Leatham, 300 dolar (2 bin 145 lira) kefaletle serbest bırakıldı.

Florida’yı çok sevdiği için yüzünde eyaletin dövmesi bulunan Leatham’ın, 911’i gereksiz yere meşgul etmekten ve marihuana bulundurmaktan hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

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