  • BIST 7706.41
  • Altın 1808.142
  • Dolar 28.1567
  • Euro 29.7618
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHollanda'da anneler, Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüdü

A Milli Takım FIFA sıralamasında yükseldi

» »
A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek 38. sıraya çıktı.
A Milli Takım FIFA sıralamasında yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan ve Letonya karşısında aldığı galibiyetlerin ardından 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele etmeye hak kazanan ay-yıldızlı takım, Aralık 2021'den bu yana en iyi derecesine ulaşırken, Ekim 2019'dan sonra ilk kez 4 sıralık bir yükseliş kaydetti.

Türkiye, 1498 puana ulaşarak, ekim ayı sıralamasının ilk 53 basamağında yer alan takımlar arasında en çok puan toplayan ülke oldu.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamanın ilk beş sırasında yer alan ülkeler bu ay da değişmedi.

2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin 1861 puanla birinciliğini korurken, Fransa 1853 puanla ikinci, Brezilya ise 1812 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Bu takımları 1807 puanla dördüncü sıradaki İngiltere ve 1793 puanla beşinci sıradaki Belçika takip etti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 30 Kasım'da açıklanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UEFA'dan İsrail kararı19 Ekim 2023 Perşembe 20:14
  • "Uçan Türk" kariyerine yeni başarılar eklemek istiyor19 Ekim 2023 Perşembe 12:43
  • Barcelona Kulübü Başkanı Laporta'ya soruşturma açıldı18 Ekim 2023 Çarşamba 19:00
  • Milli sporcu Şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 100. yılında yeni dünya rekoru17 Ekim 2023 Salı 11:07
  • EURO 2024 eleme heyecanı TRT’de yaşanacak14 Ekim 2023 Cumartesi 18:30
  • EURO 2024 Elemeleri'nde 8. hafta heyecanı başlayacak14 Ekim 2023 Cumartesi 18:00
  • Arda Güler Golden Boy ödülünde finale kaldı13 Ekim 2023 Cuma 11:05
  • Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı12 Ekim 2023 Perşembe 11:52
  • Türk okçuları 2024 Paris Olimpiyatları'nın da favorisi11 Ekim 2023 Çarşamba 12:40
  • Yapay zekayla çocukların hangi spor branşına yatkın oldukları belirlenecek10 Ekim 2023 Salı 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti