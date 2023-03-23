AB ve BM’den “Küresel meselelerde işbirliği” mesajı

AB Konseyinden, BM Genel Sekreteri Guterres’in de katıldığı AB Liderler Zirvesi oturumuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, BM ve AB, güncel acil küresel sorunların üstesinden gelmek için işbirliğinin önemini vurguladı.

Çok taraflılığa olan ortak bağlılıklarının altını çizen taraflar, barışçıl, adil ve sürdürülebilir bir dünya için daha yakın işbirliği olanaklarını tartıştı.

Taraflar, Rusya’nın Ukrayna’da açtığı savaş sürerken AB ülkelerinin, BM Şartı’na ve ilkelerine tam bağlılıklarını teyit etti, Rusya’yı Ukrayna’dan derhal, tamamen ve koşulsuz olarak çekilmeye çağırdı.

Karadeniz Tahıl Girişimi’ni masaya yatıran taraflar, bunun AB’nin gıda güvenliğiyle ilgili kendi girişimleriyle birlikte bu konuda etkili olduğunu vurguladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim değişikliği, kirlilik ve biyoçeşitlilik kaybından oluşan üçlü kriz karşısında karbon emisyonlarını azaltmayı hızlandırarak ve doğaya dayalı çözümleri teşvik etmenin aciliyetini tartışan taraflar, başta büyük ekonomiler olmak üzere tüm paydaşları COP28 için belirlenmiş katkılarını yeniden gözden geçirmeye ve güçlendirmeye çağırdı.

AB liderleri ve Guterres, özellikle kalkınma finansmanına odaklandıkları oturumda, küresel zorlukları ele almadaki rollerini güçlendirmeleri için çok taraflı kalkınma bankalarının reformu çağrısı yaptı.

İnsani yardımlarla ilgili büyüyen fon açığını ele almanın aciliyetine işaret eden taraflar, uluslararası finans kurumları da dahil olmak üzere yeni ve geleneksel olmayan insani bağışçılara erişimi destekledi.

AB liderleri ve BM Genel Sekreteri, ikili ilişkileri derinleştirmeye devam etme taahhüdünde bulundu.