  • BIST 90.186
  • Altın 232,943
  • Dolar 6,1028
  • Euro 6,9689
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

ABD-AB arasındaki ticaret sorununda ilerleme

» »
ABD ile Avrupa Birliği, bir süredir devam eden ticaret gerginliğini gidermek için adım attı
ABD-AB arasındaki ticaret sorununda ilerleme

Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında bir süredir devam eden ticaret gerginliğiyle ilgili konuşan Almanya'nın ABD Büyükelçisi Emily Haber, ihtilafın çözümü için tarafların adım attığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Temmuz ayında Washington'da bir araya gelmesinin ardından oluşturulması kararlaştırılan çalışma grubunun bu hafta ilk kez toplandığını kaydeden Haber, ABD'li yetkililerin "hızlı sonuç için" baskı yaptıklarını söyledi.

Büyükelçi, "Zaman çizelgesi bakımından Avrupa Parlamentosu'nun gelecek yılki seçimlerini hatırlatırım. Dolayısıyla bir anlaşmaya varacaksak, bunun seçimlerden önce gerçekleşmesi gerekir" ifadesini kullandı.

İkili ilişkileri güçlendirmek için gelecek yıl içinde bir dizi etkinliğin gerçekleşeceğini belirten Haber, mevcut "durum tespit çalışmalarının" ötesinde bir noktaya geçmek için AB yetkililierinin resmi bir şekilde görevlendirilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Kritik görüşme

Almanya, Trump ve Juncker'in, 25 Temmuz'da Washington'da bir araya gelmesi sonrası temaslarlarla ilgili memnuniyetini dile getirmişti.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Washington'daki görüşmede varılan uzlaşmanın "ticaret savaşlarını önleyeceğini" ve "milyonlarca işi kurtaracağını" ifade etmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Juncker'in müzakerelerini Avrupa dayanışmasının bir örneği olarak nitelendirmiş ve "Ticaret ihtilafındaki uzlaşma şunu gösterdi: Avrupa birlik hâlinde haraket ettiğinde sözlerimizin bir ağırlığı oluyor" sözlerini kullanmıştı.

Gergin dönem

Trump ve Juncker arasındaki görüşme, ABD Başkanı'nın AB'den ithal edilecek otomobillere uygulanan gümrük vergilerini büyük oranda arttırmakla tehdit ettiği bir dönemde gerçekleşmişti.

Juncker-Trump görüşmesinin ardından ise AB ve ABD, sanayi ürünlerine uygulanan vergileri karşılıklı olarak kaldırmaya yönelik görüşmelere başlama kararı almıştı.

Taraflar ayrıca AB'nin ABD'den daha fazla soya fasulyesi alması ve Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının arttırılması konusunda da anlaşmıştı.

ABD Başkanı, görüşme öncesinde yaptığı birçok açıklamada, Avrupa'yı ABD'nin ihraç ettiği ürünlere adaletsiz muamele etmekle suçlamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hz. Muhammed konulu karikatür yarışması düzenleniyor25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:40
  • İtalya ve AB arasında mülteci kavgası24 Ağustos 2018 Cuma 16:55
  • İsveç hükümetinden feminist dış politika kılavuzu24 Ağustos 2018 Cuma 16:52
  • 3800 yıllık tablet: Tarihin bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu24 Ağustos 2018 Cuma 16:46
  • Avrupa Birliği: Milliyetçilik alkoliklik gibidir24 Ağustos 2018 Cuma 14:17
  • AB'den İran'a 18 milyon Euro'luk destek23 Ağustos 2018 Perşembe 18:11
  • Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar artıyor23 Ağustos 2018 Perşembe 15:00
  • Macaristan'a "sığınmacıları aç bırakma taktiği" suçlaması22 Ağustos 2018 Çarşamba 22:03
  • Merkel Azeri doğalgazı için Bakü'ye gidiyor22 Ağustos 2018 Çarşamba 22:02
  • Almanya'da 4 milyon 400 bin çocuk yoksul22 Ağustos 2018 Çarşamba 22:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti