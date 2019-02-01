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ABD ateşle oynuyor: Dünyanın sigortası sayılan antlaşmadan çekildi

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Amerika Birleşik Devletleri, Soğuk Savaştan beri nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıkladı.
ABD ateşle oynuyor: Dünyanın sigortası sayılan antlaşmadan çekildi

ABD Başkanı Donald Trump kararla ilgili "ABD, 2 Şubat'tan itibaren INF Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini askıya alacak ve geri çekilme sürecini başlatacak."

Trump açıklamasının devamında, "Rusya anlaşmayı ihlal eden füze ve ekipmanlarını imha etmediği takdirde, 6 ay içinde anlaşmadan tamamen çekilmiş olacağız." diye konuştu.

INF Anlaşması nedir?

1987'de ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılabilen orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi. INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.

 

Söz konusu anlaşma, Doğu ve Batı Almanya'daki kamplaşma döneminde Avrupa'da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Bu nedenle Almanya anlaşmadan en çok fayda gören ülkelerden biri olmuştu.

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