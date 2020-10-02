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ABD Başkanı Trump ve eşinin COVID-19 testi pozitif çıktı

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ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump’ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
ABD Başkanı Trump ve eşinin COVID-19 testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Trump, COVID-19’a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında Trump, “Bu gece First Lady ve benim COVID-19 testimiz pozitif çıktı.

Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız.” ifadelerini kullandı. Trump, kısa süre önce, danışmanlarından Hope Hicks’in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı. Trump’ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı’nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi. 

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