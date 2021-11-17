ABD Hazine Bakanı Yellen uyardı ve tarih verdi: "15 Aralık'a kadar..."

Yellen, Salı günü Kongre liderlerine yazdığı mektupta, “Hazine’nin ABD hükümetini 15 Aralık’a kadar fonlayabileceği konusunda yüksek derecede güvenim var. Ancak bu tarihten sonra, Hazine’nin ABD hükümetinin faaliyetlerini finanse etmeye devam edebilmesi için kaynaklarının yetersiz kalabileceği senaryolar var” dedi.

Yellen mektubunda, yeni son tarihin Başkan Joe Biden tarafından Pazartesi günü imzalanıp yasalaşan 550 milyar dolarlık altyapı harcamalarından doğan ödeme yükümlülükleri ile bağlantılı olduğunu kaydetti. Bu yasaya göre, Hazine’nin, Otoyol Güven Fonu’na, bu fonun yürürlüğe girme tarihi olan 15 Aralık’tan sonraki bir aylık dönemde 118 milyar dolar transfer etmesini gerekiyor.

ABD Hazine Bakanlığı, geçen aydan beri nakit paranın tükenmesinden kaçınmaya yardımcı olması için olağanüstü tedbirler olarak adlandırılan imkanı kullanıyor. Bakanlık bu ayın başında yaptığı açıklamada, bu tedbirler uyarınca elinde bulunan 369 milyar dolar civarındaki kaynağın 182 milyar dolarını kullandığını duyurdu.

Kanun yapıcılar geçen ay, federal hükümet kuruluşlarının düzenli yıllık fonlamasına yönelik diğer bir son tarih olan 3 Aralık ile örtüşmesi için yeterli zaman sağlamak amacıyla, borç limitini kısa süreliğine artırmıştı.

Bloomberght.