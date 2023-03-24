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ABD ile Çin arasında gerginlik sürüyor

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ABD ile Çin arasında Güney Çin Denizi'ndeki gerginlik devam ediyor.
ABD ile Çin arasında gerginlik sürüyor

ABD savaş gemisinin, Çin’in, Güney Çin Denizi’nde egemenlik iddiasında bulunduğu Spartly Adaları yakınındaki seyir faaliyetinin yol açtığı gerginlik, karşılıklı açıklamalarla sürüyor.

ABD’nin, Çin’in uyarısına rağmen Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Milius’u, bugün de bölgeye gönderdiği bildirildi. ABD’nin Pasifik’teki 7. Filosundan yapılan açıklamada, “Güney Çin Denizi’ndeki yasa dışı egemenlik iddiaları, denizlerde seyrüsefer ve uçuş serbestisine, serbest ve engelsiz ticari faaliyetlere ve kıyıdaş ülkelerin ekonomik fırsat özgürlüğüne tehdit oluşturuyor” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD’nin hangi ülkeden gelirse gelsin denizlerdeki aşırıya kaçan egemenlik taleplerine karşı çıkacağı vurgulandı.

ÇİN’DEN SERT TEPKİ

Çin Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, yine “geminin bölgeden çıkartıldığını” iddia ederken, ABD’yi “Güney Çin Denizi’nde barış ve istikrara zarar vermekle” suçladı.

Açıklamada, ABD’nin “Güney Çin Denizi’ni askerileştirdiği” ve “seyrüsefer hegemonyası peşinde olduğu” iddia edildi. Pekin yönetimi, ABD’ye “provokatif eylemlerine son vermesi, aksi halde beklenmedik gelişmelerin sonuçlarına kanatlanacağı” uyarısında bulundu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephesi Komutanlığı, dün, ABD donanmasına ait güdümlü füze muhribi USS Milius’un, Çinlilerin “Şişa” olarak adlandırdığı Spartly Adaları yakınında “kara sularına izinsiz olarak girdiği”, Çin hava ve deniz kuvvetlerince takip edilip uyarılarak bölgeden “çıkartıldığı” ileri sürülmüştü.

ABD Donanması, savaş gemisinin bölgeden çıkartıldığı iddiasını reddetmiş, Güney Çin Denizi’nde rutin operasyonunu sürdürdüğünü bildirmişti.

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

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