  • BIST 4.915,82
  • Altın 1204.307
  • Dolar 19.0234
  • Euro 20.4975
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

ABD ile ipler yeniden gerildi! Rus savaş uçağı havalandı

» »
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçağının, Baltık Denizi'nde ABD'ye ait 2 bombardıman uçağının sınır ihlalini önlemek için havalandığını bildirdi.
ABD ile ipler yeniden gerildi! Rus savaş uçağı havalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Baltık Denizi’nde ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 “В-52Н” bombardıman uçağının Rus hava savunma sistemlerince tespit edildiği belirtildi.

“İHLALİ ENGELLEMEK İÇİN HAVALANDI”

Açıklamada, “Batı Askeri Bölgesi’nin hava savunma birliklerine bağlı Su-35 uçağı, Rusya Federasyonu’nun devlet sınırının ihlalini engellemek için havalandı. Bu uçak, havada belirlenen bölgeye konuşlandı. Rus uçağı, yabancı savaş uçaklarının devlet sınırından uzaklaşmasının ardından hava üssüne döndü.” ifadelerine yer verildi.

Rus savaş uçağının, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde uçuş yaptığı kaydedilen açıklamada, sınır ihlaline izin verilmediği vurgulandı.

Karadeniz’de geçen hafta ABD’ye ait “MQ-9” tipi İHA’nın Rus savaş uçağı tarafından taciz edilmesi sonucu uluslararası sulara düştüğü bildirilmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri ve yürüyüş düzenlendi19 Mart 2023 Pazar 17:58
  • 15 dakikalık şehirler: Ütopya mı, uygulanabilir mi?19 Mart 2023 Pazar 16:14
  • Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem19 Mart 2023 Pazar 13:34
  • Araştırılan hava olayı: Süper hücre18 Mart 2023 Cumartesi 23:25
  • BM’den Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması18 Mart 2023 Cumartesi 21:44
  • Nükleer paniğe yol açmıştı: Kayıp uranyumla ilgili yeni açıklama17 Mart 2023 Cuma 10:52
  • BM, Afganistan misyonunun süresini uzattı16 Mart 2023 Perşembe 22:43
  • Tayland’da ‘kayıp radyoaktif silindir’ alarmı16 Mart 2023 Perşembe 20:23
  • James Webb, ölmek üzere olan bir yıldızı görüntüledi15 Mart 2023 Çarşamba 22:39
  • Ekvador, Arjantin Büyükelçisini ülkeden sınır dışı etti15 Mart 2023 Çarşamba 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti