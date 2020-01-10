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ABD, Irak'ın ülkedeki Amerikan askerlerinin geri çekilmesi çağrısını reddetti

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ABD, Irak'ın ülkedeki Amerikan askerlerinin geri çekilmesi çağrısını reddetti
ABD, Irak'ın ülkedeki Amerikan askerlerinin geri çekilmesi çağrısını reddetti

ABD, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin, ülkedeki Amerikan askerlerinin geri çekilmesine yönelik hazırlıkların başlaması amacıyla Bağdat'a bir heyet gönderilmesi çağrısını reddetti.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Bu dönemde Irak'a gönderilecek herhangi bir heyetin ele alacağı konu ABD askerlerinin geri çekilmesi değil, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yeniden en iyi şekilde tesis edilmesi olacaktır" dedi.

Irak'ta Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Adil Abdülmehdi'nin bu talebi Perşembe günü telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ilettiği belirtilmişti.

Irak'taki üslerde yaklaşık 5200 Amerikan askeri var.

Amerikan askerlerinin çoğu, IŞİD'in ülkede yeniden canlanmasını önlemeye çalışan Irak birliklerine yardımcı oluyor.

Askerlerin büyük bölümü IŞİD karşıtı koalisyon bünyesinde görev yapıyor ve 2014 yılında Irak hükümetinin daveti üzerine ülkeye gitmişti.

Irak Meclisi Pazar günü ülkedeki tüm yabancı askerlerin geri çekilmesi çağrısı yapmıştı.

Meclis, Amerikan askerlerinin Irak'ta görev yapmalarına hiçbir zaman onay vermemişti.

Irak'ta milletvekillerinin büyük çoğunluğu, ABD'nin geçen hafta başkent Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi ve Haşdi Şabi'nin önde gelen komutanlarından Ebu Mehdi el Mühendis'i öldürmesine tepki göstermişti.

Sistani: Hiçbir dış gücün Irak'ın kaderini tayin etmesine izin verilmemeli

Öte yandan, Irak'ın en saygın Şii din adamı Ayetullah Ali Sistani, hiçbir dış gücün Irak'ın kaderini tayin etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Ayetullah Ali Sistani, Cuma namazında okunan mesajında, hem ABD'nin hem de İran'ın ülkedeki saldırılarını kınadı.

Sistani, bu saldırıların, ülkesinin egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Irak'ta siyasi kriz ve hükümet karşıtı gösteriler aylardır sürüyor.

Bugün başkent Bağdat'ta ve ülkenin güneyindeki büyük şehirlerde yeni protesto gösterileri düzenleniyor.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi protestolar sonrası istifa kararı almış ancak siyasi partiler yeni başbakanın kim olması gerektiği konusunda anlaşamamıştı.

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