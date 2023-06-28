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ABD istihbaratından çarpıcı iddia: Rus komutan Wagner’in isyan edeceğini biliyordu

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Rus paralı asker grubu Wagner’in Yevgeni Prigojin liderliğinde Putin yönetimine meydan okumasıyla ilgili ABD’den çok dikkat çeken bir iddia geldi.
ABD istihbaratından çarpıcı iddia: Rus komutan Wagner’in isyan edeceğini biliyordu

Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in ayaklanması bitti ama yankıları gündemden düşmüyor.

ABD'nin önde gelen yayın organlarından New York Times, ABD istihbaratına göre, Rus ordusunun en önemli isimlerinden General Sergey Surovikin'in Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in isyan planlarından önceden haberdar olduğunu yazdı.

Daha önce Suriye savaşında da önemli rol üstlenen Surovikin, Ocak 2023'e kadar Ukrayna’daki Rus kuvvetlerinin komutanıydı. Görevi bırakmasına rağmen savaş planlarını yönetmeye devam eden Surovikin, Rusya ordusunda büyük saygı ve destek gören biri isim olarak tanınıyor.

PRİGOJİN’İN SEVDİĞİ KOMUTAN

“General Armageddon” lakaplı Rus komutan, ordunun savaştaki kapasitesini ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu yerden yere vuran Wagner lideri Prigojin'in de övdüğü bir isimdi.

Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu

New York Times'a konuşan ABD'li yetkililer, Surovikin’in isyanın planlanmasına yardım edip etmediğini öğrenmeye çalıştıklarını ifade etti. Yetkililer bazı Rus generallerin Prigojin'i desteklemiş olabileceğine dair işaretler olduğunu söyledi.

Habere göre Wagner lideri, ordu içinden destek görmeseydi bu çapta bir isyan hareketi düzenlemeye cesaret edemezdi.

Savunma Bakanı Şoygu, ocak ayında Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov’u Ukrayna savaşını denetlemekle görevlendirmiş, Surovikin de Gerasimov'un yardımcısı olmuştu. Prigojin aylardır Şoygu ve Geramisov'u “Wagner'e destek vermemekle” suçlayarak iki isme istifa çağrısı yapıyordu.

‘RUS YÖNETİMİ İÇİNDEKİ SAVAŞIN GÖSTERGESİ’

New York Times, General Surovikin'in ayaklanmaya yardım etmiş olma ihtimalinin Rusya'daki yönetim içinde ve askeri komuta merkezinde büyük kargaşa olduğunun göstergesi olarak görüleceği yorumunu yaptı.

Haberde, Ukrayna savaşı başladığından bu yana Rusya içindeki rekabetin derinleştiği kaydedildi.

KREMLİN’DEN YANIT

Öte yandan iddiayla ilgili Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, “Bu konuda şu anda çok fazla spekülasyon var” dedi.

Peskov, “Surovikin'in olaylardaki olası rolüyle ilgili olarak “Şu anda yaşananlara dair çok fazla söylenti var. Bu da onlardan biri” demekle yetindi.

Sergey Surovikin, isyanın yaşandığı cumartesi akşamı Putin'e destek vermiş ve savaşçılarının Moskova'ya yönlendiren Prigojin'e geri çekilme çağrısı yapmıştı.

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