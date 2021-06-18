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ABD'de 2021'in İlk 'Katil Eşek Arısı' Görüldü

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"Katil eşek arası" diye adlandırılan Asya dev eşek arısı, 2021 yılında ilk kez, ABD'nin Seattle şehri yakınlarında ölü hâlde bulundu.
ABD'de 2021'in İlk 'Katil Eşek Arısı' Görüldü

"Katil eşek arası" diye adlandırılan Asya dev eşek arısı, 2021 yılında ilk kez, ABD'nin Seattle şehri yakınlarında ölü hâlde bulundu.

CNN'in haberine göre, protein için arı kovanlarına saldıran istilacı bir tür olan dev eşek arısı, ilk olarak 2019'da ABD'de görülmüştü. "Katil eşek arısı" lakaplı arılar, kendilerini tehdit altında hissettiklerinde insanlara veya hayvanlara saldırabiliyor. Katil eşek arısının iğneleri bal arısından daha uzun ve daha zehirli.

Ölü bulunan eşek arısının renkleri, Washington'da görülen eski eşek arılarından farklı. Bu durum geçen yıllarda görülen diğer dev eşek arısıyla bir bağlantısı olmayabileceğini gösteriyor.

Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı'nın entomologu Sven Spichiger "Tek bir ölü örneğin bir popülasyona işaret etmediğini çok netleştirmek istiyorum, bu nedenle ekstra önlemler alacağız ve bölgede tuzaklar kuracağız. Fakat şu anda, Snohomish County'de bir  eşek arısı nüfusunun var olduğunu destekleyecek yeterli kanıt yok." dedi.

Eyaletin tarım bakanlığı web sitesine göre, "Varlığı kanıtlanırsa, bu eşek arısı Washington Eyaleti'nin çevre, ekonomi ve halk sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip olacak"

2020'de Washington'da Kanada sınırına yakın dev bir eşek arısı yuvası bulunmuş ve ortadan kaldırılmıştı. Ancak bilim insanları daha fazla yuva olduğuna inandıklarını söyledi.

"Katil eşek arısı", arı kovanlarına saldırdıktan sonra bal arılarının başını kesme ve bal arısı larvalarıyla yavrularını beslemeleri nedeniyle 2020'de internette çok konuşuldu. Birçok kişi, onları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle birlikte "yıl boyunca meydana gelen kötü şeylerin listesine" dahil etmişti. 

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