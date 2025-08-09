  • BIST 10972.63
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

ABD'de tarihi zirve... Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış için imza

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Beyaz Saray'da barış için zaptı imzalandı. ABD Başkanı Trump düzenlenen törende "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışı sağlamayı başardık. İki ülkenin tüm savaşı sonsuza kadar bitirmeyi kabul ettiler" dedi.
ABD'de tarihi zirve... Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış için imza

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza attı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen barış zirvesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı ağırladı.

Trump ile Aliyev ve Paşinyan, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında kameraların karşısına çıktı.

ABD Başkanı, açıklamasında, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu ortak deklarasyonun bölge için önemli bir barış fırsatı olduğunu dile getiren Trump, "Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli." dedi.

Üçlü zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, iki ülke arasında "barış için yol haritası" olarak tanımlanan ortak deklarasyona imza attı.

Aliyev, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceklerini de söyledi. 

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Trump, Putin ile yapacağı görüşmeye ilişkin bir soru üzerine, görüşmenin gerçekleşeceğini ancak detaylar hakkında daha sonra açıklama yapacağını söyledi. "Yakında bir yer açıklayacağız" diyen Trump "Putin ile çok popüler bir yerde toplantı yapacağız" dedi.

 

