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ABD’deki Azerbaycanlılar Ermenistan’ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi

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ABD’deki Azerbaycanlılar Ermenistan’ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi
ABD’deki Azerbaycanlılar Ermenistan’ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi

ABD’de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına karşı Ermenistan’ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.

Pazar gününden bu yana Ermenilerin, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine düzenlediği saldırıları ve bu saldırılardaki can kayıplarını protesto etmek amacıyla çok sayıda Azerbaycanlı, Ermenistan’ın Washington Büyükelçiliği önünde toplandı.

Ellerinde Azerbaycan bayrakları tutan Azerbaycanlılar, “Yaşasın Azerbaycan, yaşasın milletimiz, yaşasın devletimiz, yaşasın birliğimiz.” ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez.” sloganları attı.
12 Temmuz’da saldırı girişiminde bulunulmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz’da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çalışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti. 

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