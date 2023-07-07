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ABD’deki yoksul mahallelerde yaşayan siyahiler hakkında çarpıcı araştırma

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ABD'de yapılan bir araştırmada, düşük gelirli mahallelerde yaşayan siyahilerin, beyazlara göre daha çabuk yaşlandığı tespit edildi.
ABD’deki yoksul mahallelerde yaşayan siyahiler hakkında çarpıcı araştırma

Stat News’ün haberine göre, Pensilvanya Üniversitesinde yapılan araştırmada, biyolojik yaşlanma ölçülerek yaşlanmayla düşük sosyoekonomik statü arasındaki bağ incelendi.

Araştırmada, siyahilerin yaşlanma hızının, gelir ve eğitim seviyesi fark etmeksizin çevresel faktörlerden etkilenebildiği gözlendi.

“Yıpranma” olarak tanımlanan bu etki, toplumlardaki ırkçılık ve yoksulluk gibi stres faktörleri nedeniyle yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Söz konusu etki bireylerde hipertansiyon, akıl hastalığı ve hamilelikte bebek ve anne ölüm oranını artırabiliyor.

Araştırma, 50 yaş üstü 2 bin 960 Amerikan vatandaşı üzerinde yapılırken araştırmanın verileri “Health and Retirement Study”den alındı.

Araştırmanın yazarlarından Corey McMillan, yapılan çalışmanın çevresel baskının yaşlanma üzerindeki etkisinin göz ardı edilemez olduğunu ve siyahilerin “çevresel ırkçılığa” daha çok maruz kaldığını gösterdiğini kaydetti.

Araştırmanın diğer yazarı Isabel Yannatos, dezavantajlı hayat sürmenin ve ayrımcılığa maruz kalmanın, stres faktörünü artırabileceğine işaret etti.

Araştırma, PLOS ONE dergisinde yayımlandı.

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