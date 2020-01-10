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ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

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ABD, İran'a yeni yaptırımlar açıkladı. ABD'den yapılan açıklamada yaptırımların İran'ın saldırısının sonucu olduğu belirtildi.
ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki iki üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran'a yönelik yeni yaptırımlar konusunda Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

"İran'ın Amerikan ve müttefik güçlerine yönelik saldırısına karşılık bu ülkeye ilave yaptırımlar getiriyoruz." ifadesini kullanan Mnuchin, özellikle İran'ın metal sanayiini ve söz konusu saldırıyla bağlantılı İranlı hükümet yetkililerini hedef aldıklarını vurguladı.

Bu kapsamda İran'ın alüminyum, bakır, demir ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren 17 firmanın yanı sıra, Irak'taki iki üsse düzenlenen füze saldırısının organizasyonunda yer aldığı belirtilen 8 İranlı üst düzey yetkiliye de yaptırım getirildi.

"BAĞDAT'TAKİ ABD ELÇİLİKLERİNE SALDIRI OLACAĞINA DAİR İSTİHBARATIMIZ VARDI"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise İran'ın düzenlediği füze saldırısıyla bölgedeki Amerikan güçlerini öldürmeyi amaçladığını söyledi. Pompeo, "Bağdat'taki ABD elçiliklerine saldırı olacağına dair istihbaratımız vardı" diye konuştu.

Pompeo, Tahran'da düşen Ukrayna uçağını İran füzesinin düşürmesinin muhtemel olduğuna inandıklarını da ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da yaptığı bir açıklamada, Irak'taki iki üsse düzenlenen saldırının ardından İran'a yeni yaptırımları hemen getireceklerini açıklamıştı.

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