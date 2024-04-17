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AB’den 35 bin gence ücretsiz Avrupa turu: Türk vatandaşlarının da başvurabileceği programın şartları neler?

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Trenle ücretsiz Avrupa turu için başvurular dün başladı. Başvuru süresi, 30 Nisan Salı günü TSİ 13.00’te sona erecek.
AB’den 35 bin gence ücretsiz Avrupa turu: Türk vatandaşlarının da başvurabileceği programın şartları neler?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, “DiscoverEU” programı kapsamında, aralarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da bulunduğu 35 bin genç için trenle ücretsiz Avrupa turu düzenleyecek.

Başvuru sonucu tura katılma hakkı elde eden gençler, 1 Temmuz 2024 ile 30 Eylül 2025 arasında, 30 gün boyunca trenle Avrupa’nın birçok kentini ücretsiz dolaşabilecek.

Gençler, gittikleri ülkelerde toplu taşıma, kültürel etkinlikler, konaklama, yemek, spor ve diğer alanlarda 40 binden fazla indirim olanağı sunan bir indirim kartına da sahip olacak.

Ücretsiz Avrupa turu için kimler başvurabilecek?

Tur için, 1 Temmuz 2005-30 Haziran 2006 tarihleri arasında doğan AB üyesi ülke vatandaşları ile Türkiye, İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan’dan gençler başvurabilecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular, “Avrupa Gençlik Portalı” (European Youth Portal) üzerinden yapılacak. AB ile ilgili toplam altı sorunun bulunduğu bir testi yanıtlayan gençler, başvuru hakkı elde edecek.

Gençler, tek başlarına seyahat edebilecekleri gibi, başvuruya uygunluk sağlayan dört arkadaşıyla da programa katılabilecek.

Testi doğru yanıtlayan gençlerden 35 bini trenle ücretsiz Avrupa seyahati kazanacak.

Avrupa turuna katılanlar nereleri görebilecek?

Tura katılma hakkı elde eden gençler, AB ülkelerinin tümü de dahil, istedikleri rotayı belirleyebilecek.

İsteyenlerse, geçen yıl başlatılan Yeni Avrupa Bauhaus ilkeleri doğrultusunda AB’yi güzel, sürdürülebilir ve kapsayıcı kılan kent ve bölgeleri içeren farklı güzergahları seçebilecek.

Ücretsiz tur, mimarlık, müzik, güzel sanatlar, tiyatro, moda ve tasarım gibi çeşitli kültürel noktaları birleştiren DiscoverEu Kültür Rotası ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Avrupa Kültür Başkentlerini de kapsıyor.

Ücretsiz tura katılan engelli veya sağlık sorunu bulunan gençlere özel destek sağlanacak.

AB Komisyonu tarafından 2018 yılında başlatılan DiscoverEU programına, 1 milyondan fazla aday, 284 bin ücretsiz seyahat kartı için başvuruda bulundu.

Daha önce tura katılanlar ne diyor?

Daha önce Avrupa turuna katılan gençler arasında seyahat sonrası yapılan anketler göre, katılımcıların yüzde 72'si, yaşadıkları ülkeden yurtdışına ilk kez trenle seyahat ettiklerini söyledi.

Birçok genç, ebeveynleri veya yanlarında yetişkinler olmadan ilk kez böyle bir seyahate çıktığını belirtti.

Gençlerin çoğuna göre bu, artan bir bağımsızlık duygusuna işaret ediyor.

Gençlerin büyük çoğunluğu, DiscoverEU programı olmasa, böyle bir seyahat için bütçe ayırmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

AB Komisyonu’na göre, DiscoverEU deneyimi, gençlerin Avrupa tarihinin yanı sıra diğer kültürleri de daha iyi anlamalarını sağladı ve yabancı dil becerilerini geliştirdi.

AB Komisyonu’nun, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Iliana Ivanova, “DiscoverEU, Avrupa'yı keşfetmek, yeni yerler keşfetmek ve yeni insanlarla tanışmak isteyen gençler için harika bir fırsat” dedi.

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