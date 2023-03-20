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ABD'nin iki katı genişliğinde deniz yosunu Florida'ya doğru ilerliyor

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ABD'nin iki katı genişliğinde deniz yosunu Florida'ya doğru ilerliyor
ABD'nin iki katı genişliğinde deniz yosunu Florida'ya doğru ilerliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin iki katı genişliğindeki dev bir deniz yosunu bloğu, Florida kıyılarına ve Meksika Körfezi boyunca uzanan diğer kıyı şeritlerine doğru ilerliyor. Bu da kötü kokulu ve muhtemelen zararlı yığınların plaja dökülerek turizm sezonunu tehlikeye atma riski taşıyor.

Spesifik bir deniz yosunu türü olan Sargassum, Atlantik Okyanusu'nda uzun süredir büyük çiçekler açıyor ve bilim insanları 2011'den beri yosunu takip ediyor.

Florida Atlantic Üniversitesi'nin Harbour Branch Oşinografi Enstitüsü'nde Araştırmacı olan Dr. Brian Lapointe, bu yılki sargassum çiçeğinin erken oluşmaya başladığını ve Aralık ile Ocak arasında iki katına çıktığını söyledi.

Ağırlığı yaklaşık olarak 20 milyon tonu bulan “Büyük Atlantik Sargassum Kuşağı”, uzaydan görülebilecek büyüklükte.

Batıya doğru seyahat eden yosun bloğu, yaz boyunca Karayipler'den geçerek Meksika Körfezi'ne kadar ilerleyecek.

Lapointe, deniz yosununun Temmuz ayı civarında Florida'daki plajlarda ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi.

Lapointe, "Bu, Karayip bölgesindeki turizm için gerçekten felaket bir sorun ve sahillerde birikiyor" dedi.

Meksika’daki oteller ve konaklama tesisleri her yıl denizlerdeki Sargassum’dan kurtulmak için milyonlarca dolar harcama yapıyor.

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