ABD'nin Sovyetler ve Çin'e karşı 'nükleer' soykırım planladığı ortaya çıktı

ABD merkezli sivil toplum örgütü The National Security Archive, Washington'ın 1960'lı yıllarda Sovyetler Birliği ve Çin'in tamamen yok edilmesi için plan yaptığını belirtti.

The National Security Archive'nin yayınladığı raporda, 1964 yılında kabul edilen ve nükleer silah kullanımını öngören Birleşik Entegre Operasyonel Plan'a (Single Integrated Operational Plan, SIOP) dikkat çekildi. Planda, Sovyetler Birliği'nin endüstriel potansiyelinin yüzde 70'nin yok edilmesi gerektiği ifade edildi.

Bunun yanında ABD'nin, sivillerin kitleler halinde ölüm olasılığına da yer verdiği kaydedildi. Rapora göre, 1961 yılında yapılan değerlendirmede, Sovyetler Birliği şehirlerinde yaşayan nüfusun yüzde 71'nin, 1962 yılındaki değerlendirmeye göre de yaklaşık 70 milyon Sovyet vatandaşın yok edilmesi planlanıyordu.

Raporda ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın, Sovyetler Birliği'ni mağlup etmenin başlıca kriteri olarak nüfusunun yok edilmesi fikrini değerlendirdiği de vurgulandı.

SIOP, ABD ordusunun nükleer silahı kullanması yönünde ayrıntılı yönetmeliği oluşturan gizli dokümanların toplamına verilen ad. Daha önce NSA, ABD'nin 1959'daki nükleer bombardıman hedeflerini ifşa etmişti. Aralık 2015'te yayınlanan rapora göre, ABD'nin hedefinde 179'u Moskova, 145'i Leningrad'da ve 91'i Doğu Berlin'de olmak üzere Sovyetler Birliği, Çin ve Doğu Avrupa'da yüzlerce nokta vardı.

ABD'nin temel önceliğinin Hava Kuvvetleri, en önemli hedefin ise Sovyet savaş uçaklarının havalanıp Avrupa yolunu tutmadan imha edilmesiydi.