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Acı haber... 39 yaşında hayatını kaybetti

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Lapta’da sakin Nuri İSMETOĞLU aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Acı haber... 39 yaşında hayatını kaybetti

İsmetoğlu'nun ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.07.2025 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Lapta’da sakin Nuri İSMETOĞLU (E-39) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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