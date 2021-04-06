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Ada-Sen’den 8 Nisan’da ki greve tam destek

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Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası, 8 Nisan Perşembe günü yapılması planlanan greve tam destek verme kararı aldı.
Ada-Sen’den 8 Nisan’da ki greve tam destek

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası, 8 Nisan Perşembe günü yapılması planlanan greve tam destek verme kararı aldı:

 

Kıbrıs Türk toplumu olarak tüm dünyanın savaştığı küresel salgınla yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir mücadele ediyoruz.

 

Pandeminin başladığı ilk aylardan itibaren tüm kamu çalışanları fedakarlık göstererek, maaş kesintisi dahil, tüm görevlerini yerine getirmiş, zor şartlar altında riskli bir şekilde çalışmaktan vazgeçmemiştir.

 

Sözökonusu mücadelede en ön saflarda sağlık çalışanları yer alırken, ardından tüm vezne görevi yapan yürüten çalışanlar ve gümrük çalışanları gibi bir çok alanda büyük fedakarlıklar verilmiştir.

 

Gelinen son noktada, ilk önce 2021 yılının ilk dört ayının hayat pahalılığı ötelenirken, daha sonraki dört ayın ise durdurulmak istenmesi kabul edilmesi mümkün olmayan bir durumdur.

 

Bir yandan dövizdeki yükseliş, diğer yandan hayatın pahalılaşması, çalışanların alım gücünü etkilemiş, eldeki maaş resmen erimiştir.

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