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AdaPass nedir? Ne işe yarayacak? Cuma gününde sonra ne olacak?

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KKTC'de yeni dönem başlıyor: 'Adapass' sistemi devreye giriyor
AdaPass nedir? Ne işe yarayacak? Cuma gününde sonra ne olacak?

KKTC'de koronavirüs salgınında yeni döneme geçiliyor.

KKTC'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığının belirlediği işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak "Adapass" sistemi devreye girecek.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararları uygulanacak.

Buna göre, "Adapass" isimli sistem devreye girecek. Belirlenen mekanlara/aktivitelere giriş yapmadan önce kişilerin aşı belgesi üzerindeki QR kod, Adapass sisteminden sorgulanacak.

 

Gerekli aşı belgesi olan ve PCR testleri yeterli kişilerin, Adapass uygulamasıyla mekanlara girişlerine onay verilecek.

İleri bir tarihte müşterilere Adapass sorgusu gerçekleştirecek işletmelerin, 20 Ağustos'a kadar "adapass.gov.ct.tr/company/register" sitesinde uygulama için kayıt yapması gerekecek.

Kafe, restoran, market, berber, kuaför, güzellik salonları, bar, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi alanları, oteller ve ibadethaneler, Adapass için kayıt yaptırması gereken başlıca yerler arasında bulunuyor.

AdaPass Kodu K.K.T.C.' De Yaptırmış Olduğunuz Aşının Dijital Bir Çıktısıdır. AdaPass Kodu Ile Işletmelere Yapacağınız Giriş Çıkışlar Bu Kodu Göstererek Aşı Olduğunuzu Beyan Edecektir.

 

QR Kodunuz Giriş Çıkış Yapacağınız Tüm Işletmelerde Ve K.K.T.C.' Ye Yapacağınız Giriş Çıkışlarda Geçerlidir.

K.K.T.C.'De Ikamet Eden Veya K.K.T.C.' Ye Giriş Yapacak Olan Tüm Bireylerin Aşı Olduğu Takdirde AdaPass Kodu Alması Gerekmektedir.

 

ÜLKELER RENK KODLARINA GÖRE KATEGORİYE AYRILDI

KKTC'ye girişlerde ülkeler renk kodlarına göre kategoriye ayrılarak yeni kriterler belirlendi.

Buna göre, son 14 günde koyu kırmızı kategorideki ülkelerde bulunanların (KKTC vatandaşı hariç) ülkeye girişleri yasak olacak.

Kırmızı kategorideki ülkelerden gelenler, Kovid-19 aşısı olup olmadığına bakılmaksızın yolculuk öncesi son 72 saatte yaptırdığı PCR sonucunun negatif çıkması ve 5-7 gün karantina şartıyla ülkeye girebilecek.

Turuncu kategorideki ülkelerden gelen aşılı ve hastalığı geçirmiş kişiler, son 72 saatteki negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş yapabilecek. Aşısızlardan negatif olduklarını gösterir PCR sonucu istenecek ve bu kişiler 5 gün karantinaya tabi tutulacak.

 

Türkiye, turuncu kategoride yer alıyor.

Yeşil kategorideki ülkelerden gelen, aşılı veya daha önce Kovid-19 geçirmiş kişilere herhangi bir kısıtlama olmayacak. Aşısızlardan ise sadece son 72 saatteki negatif PCR test sonucu talep edilecek.

Gri kategorideki ülkelerden gelenler ise aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın son 72 saatte yapılmış negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartıyla ülkeye girebilecek.

15 Ağustos 2021'den itibaren Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığınca bildirilecek öğrenci belgesini ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak koyu kırmızı-gri kategorideki ülkelerden gelecek öğrenciler, son 72 saat içerisinde ve adaya girişte yaptırdığı negatif PCR test sonuçları ve 14 gün merkezi karantina şartıyla ülkeye girişini gerçekleştirecek.

Söz konusu kriterlere göre, karantinaya girmesi gerekenler, KKTC'de ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye "Güvende Kal Uygulaması"nı indirmeleri koşuluyla el bilekliğiyle 5-14 günlük karantinada kalacak.

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