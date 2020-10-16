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Adil Gür:Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek

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A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür, KKTC'de pazar günü yapılacak seçim için “Eğer Kıbrıs’taki seçimleri Türkiye’nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım” dedi.
Adil Gür:Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek

A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür, KKTC'de pazar günü yapılacak seçim için “Eğer Kıbrıs’taki seçimleri Türkiye’nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım” dedi.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, bugünkü köşe yazısında Adil Gür ile yaptığı konuşmaya yer verdi. Öztürk'ün köşe yazısı şöyle:

"Çarşamba günü (14 Ekim 2020) Habertürk TV’de Veyis Ateş’in programında, birçok konunun yanı sıra Kıbrıs’taki seçimleri de konuştuk. Neyse ki bu sefer vukuatsız bir şekilde programı tamamladık!

Program esnasında Adil Gür, Türkiye’de Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar İle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı ortak basın toplantısında, Maraş’ın yerleşime açılması ve su sorunun çözüleceğinin açıklanması, Kıbrıs’ta iç siyasete müdahale olarak algılandığını, bunun ters tepeceğini söyledi. “Tıpkı İstanbul seçimlerinden olduğu gibi büyük bir hata yapıldı” dedi.

Bu Pazar yapılacak seçimde AK Parti ile arası iyi olmayan mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, seçimi bu nedenle farkla kazanacağını söyledi Adil Gür. Hatta oran bile verdi. %60-%40

Programdan sonra kendisine dedim ki, “Adil Bey daha önce de bir seçimle ilgili iddialı bir tahminde bulunmuştunuz tutmamıştı. Bu sefer de tutmazsa zor durumda kalacaksınız.”

Dedi ki, “Eğer Kıbrıs’taki seçimleri Türkiye’nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek”.

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