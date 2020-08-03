Afganistan’da hapishaneye bombalı saldırı

Afganistan’ın Celalabad kentindeki hapishaneye bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.
Afganistan’ın Celalabad kentindeki bir hapishaneye bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Üç ayrı patlamanın yaşandığı saldırıda, 11 kişi hayatını kaybederken 42 kişi de yaralandı.
Patlamanın ardından bölgeden silah seslerinin yükseldiği belirtildi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
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